不只海防被突破 馬文君：這些國安破口更嚴重

中國籍阮姓男子駕快艇突破海防，直闖淡水碼頭，海防安全讓人憂心。立委馬文君說，大陸快艇突破海防，這已經不是灰色地帶，且政府內部也有破口，包括政府高層被錄音，國防委員跟大陸女子交往，涉及國安更嚴，但後續卻沒下文，她要求國防部、國安局亡羊補牢，應將這些事件調查清楚，向國人報告。

馬文君說，阮姓男子是前解放軍海軍艇長，駕快艇在淡水上岸。若以軍事來說，他的作戰任務完全成功，包括航行海象、油料、時間、路徑，所有的作戰參數都已經取得，這已經不是灰色地帶。

她說，台灣海防持續出現漏洞，上次是台中港，這一次淡水碼頭，下一次會不會就在台南、高雄呢？尤其，金門遭屢陸籍無人機不斷侵入。國安局長蔡明彥說，在6海浬外能掌握到小艇，雷達效能不錯，那相關人員訓練有沒有落實？更需要檢討。

政府在國防上投入大筆預算，為什麼國安破口一再發生？除了海防、離島，政府內部也有漏洞，之前政府高層被錄音、國防委員跟對岸女子交往，都讓國人側目，但後續卻沒有結果。這些都必須跟國人交代，具體將這些進度，向國人報告。