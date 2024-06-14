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空軍有意採購空中加油機 邀美法來台簡報
空軍司令部向立法院提交報告表示，邀請美、法等國來台執行空中加油機、E-2D預警機的簡報及研討，爭取供售意願。
民眾黨前立委邱臣遠去年在立法院外交及國防委員會提案，經決議表示針對共機擾我空域頻率不斷提升，如運用空中加油機可延伸空軍打擊能力，擴大防禦範圍，國防部應依我方建軍備戰需求，將各種採購可行方案列入評估考量。要求國防部3個月內提交書面報告。
空軍司令部日前向立法院提出報告表示，空軍已於2023年透過駐美代表團及法國軍協組，邀請美、法等國來台執行空中加油機簡報及研討，爭取供售意願，並接洽相關民間廠商，希望以多元管道蒐集濕租或籌購等商情，透過分析尋求最佳最適作法，但目前尚未形成具體可行方案。為確保有效延伸戰機滯空能力、縮短反應時間，將持續評估，並爭取各界支持及認同。
空軍同時表示，國防部已核定新式預警機E-2D籌購案多年，但因國防預算額度調整籌購年度，現仍在向美方洽詢供售意願及詢價，未來分階段獲得。
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