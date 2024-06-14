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國防部美軍售報告被疑灌水 顧立雄：沒這樣事實存在

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部長顧立雄。(本報系資料照)
國防部長顧立雄。(本報系資料照)

美國前國土安全部顧問阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）日前示警，2028年到2032年可能是中共侵台時機。國防部顧立雄今天表示，台灣要強化自我防衛的能力，並參與美國印太戰略的協同性嚇阻，以有效的嚇阻來讓中共冒進的可能性不斷往後遞延，備戰才能避戰。針對國防部提供立法院的美國對台軍售報告，被質疑交貨進度灌水，顧立雄說，沒有這樣的事情存在。

針對外阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）預判中共可侵台時機點，顧立雄表示，我方要避免戰爭發生必須以實力、有效嚇阻，所以要強化自我防衛能力。

國白宮國安會亞洲事務部門前副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）對於台灣的潛艦國造持保留態度。顧立雄說，潛艦具有相當隱匿性，符合「不對稱戰力」的一環，只是說它確實造價是高昂的，外界提及的資源分配問題，國防部會做最好的決定。

有媒體質疑，國軍交給立法院的報告中美國對台軍售交貨只有3項延宕，是因為多項延宕的案子已經重訂期程，國防部以新的期程計算。顧立雄反駁，沒有這樣的事實存在，一開始發價書交貨時程如何，即使有修改還是會列為遲延。顧立雄舉例，反裝甲飛彈今年年底應該會完成交貨，AGM-154C飛彈也已經開始生產。

國防部 美國 軍售 顧立雄

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