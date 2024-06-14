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談台美軍售 卓榮泰：雙方會深化鞏固安全伙伴關係

中央社／ 台北14日電

對於外界質疑國防部改口稱台美軍售進度戲劇化超前，被質疑灌水。行政院長卓榮泰今天受訪說，國防部的報告並未規避延宕的問題，台美雙方一定會深化鞏固、繼續維護雙方緊密的安全伙伴關係。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對有媒體報導指出，國防部最新送到立法院的報告中，關於美國軍售案交貨情況有戲劇化進步，因此質疑報告有灌水情形。

卓榮泰說，據他所知，政府立場一向都非常清楚，美國持續重視對台灣國防安全及安全防衛的各項承諾，政府要表示肯定與感謝，至於國防部的報告中，並沒有規避延宕的問題。

卓榮泰指出，台灣會持續強化國防、展現自我防衛的決心，台美雙方也一定會深化鞏固、繼續維護雙方緊密的安全伙伴關係，這是國家的重要政策。

卓榮泰 國防部 軍售

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