國防部美軍售報告 疑灌水美化

美國售台武器屢傳交貨延宕，甚至連美國國會議員都表關注。立院外交國防委員會先前作出決議，要求國防部對軍售執行狀況提出報告。國防部報告指出，目前進行中的對美重大軍購案共十八項，其中三項延宕，兩項超前，其他進度正常。但專家指出，這是因為多項原本進度延宕的案子已重訂期程，國防部是依據已展延的最新期程，得出只有三項延宕的結論。

依據國防部提交立院的報告，延宕交運的項目包括：拖式反裝甲飛彈，原應於一一一年度開始交貨，但美方廠商產能有問題，且未通過美軍驗測。F-16A/B戰機升級案，飛機構改已如期於一一二年度完成，但搭配的AGM-154C飛彈要延遲到一一五年度。F-16C/D Block70戰機採購，預計今年底第一架交機。

提前交運項目包括：M142海馬士多管火箭系統，原計畫一一六年交運的十八套發射系統，可提前至一一五年。標槍反裝甲飛彈，執行年度至一一三年，總數四百枚，現已交運二五一枚，超前五十一枚。其他包括岸置魚叉飛彈系統等十三案都正常，報告也透露，M1A2戰車去年底已在美國交車十四輛，供我方種子教官在美軍基地實施訓練。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，此報告的「延宕」與「超前」，並非基於這些軍購當初的交運期程，而是與修改後的期程相比。若按雙方最早版本發價書期程，包括M1A2戰車、岸置魚叉飛彈、MQ-9無人機、刺針飛彈等案，都是延後。

立院資深幕僚說，兩項「超前」項目也有灌水之嫌：標槍飛彈本應於一一二年交運完成，如今展延到一一三年。海馬士系統雖發射車提前交運，但國防部可沒說，搭配的火箭彈與飛彈也能一併提前交貨。