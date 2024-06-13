軍友社榮譽理事長訪空軍 關懷家屬車禍受傷學生徐皓明

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天與軍友社秘書長簡士偉一行，到空軍司令部慰問，感謝官兵守護領空。中午並在司令部餐廳與官兵代表會餐。

對於赴美公費留學生徐皓明的母親與外婆在美國車禍重傷一事，先前第一時間就捐款相助的李棟樑也再度向司令劉任遠詢問最新狀況，並表示如果有任何需求，請空軍務必不吝告知，他會盡最大努力給予協助。希望能以以具體的支持、關懷，讓徐皓明的家屬早日康復。

簡士偉表示，徐皓明母親、外婆目前仍處於胸部以下均無知覺的狀態，父親徐金山在徐生兩歲時就中風無法工作，迄今已21年。6月7日，他與澎湖縣議長、馬公市長前往徐家探訪，致贈慰問金38萬元給徐父，並代表理事長黃呈琮致上關懷。