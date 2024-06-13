快訊

台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

太幸運！威力彩3.52億元一人獨得 開在北部這所大學附近

軍友社榮譽理事長訪空軍 關懷家屬車禍受傷學生徐皓明

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（左）致贈慰問金給空軍司令劉任遠。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左）致贈慰問金給空軍司令劉任遠。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天與軍友社秘書長簡士偉一行，到空軍司令部慰問，感謝官兵守護領空。中午並在司令部餐廳與官兵代表會餐。

對於赴美公費留學生徐皓明的母親與外婆在美國車禍重傷一事，先前第一時間就捐款相助的李棟樑也再度向司令劉任遠詢問最新狀況，並表示如果有任何需求，請空軍務必不吝告知，他會盡最大努力給予協助。希望能以以具體的支持、關懷，讓徐皓明的家屬早日康復。

簡士偉表示，徐皓明母親、外婆目前仍處於胸部以下均無知覺的狀態，父親徐金山在徐生兩歲時就中風無法工作，迄今已21年。6月7日，他與澎湖縣議長、馬公市長前往徐家探訪，致贈慰問金38萬元給徐父，並代表理事長黃呈琮致上關懷。

留學生 空軍 車禍

相關新聞

18項對美軍購僅3案延宕？魔鬼藏在文字裡

受到俄烏戰爭與新冠病毒疫情等影響，我國向美國採購的武器裝備，出現嚴重的延宕狀況。立院外交國防委員會先前作出決議，要求國防...

【軍情+】打開神奇寶箱！一探國防科技研發成果

國家中山科學研究院擔綱台灣國防科技研發重鎮，研發單位設立六大研究所、五大中心，歷年來的涵蓋天上飛的、地上跑的、水裡游的等多項國防科技產品。本集【軍情+】探訪中科院研發成果展示館，邀請跨領域的...

影／空軍嘉義基地開放前 網傳F-16V特技教官高難度空中表演影片

空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16V BLK20型戰機，暌違6年，嘉義基地8月10日周末開放，F-16第...

黃埔百年校慶 國防部歡迎民眾16日入校參觀

6月16日是陸軍官校在黃埔建立百周年紀念，國防部今天舉行記者會，宣布慶祝活動：除了16日當天上午的校慶典禮，以及前一天（...

退伍軍人參加陸軍官校校慶 嚴德發強調蔣公鳳山復校：校長在哪正統在哪

針對部分退伍軍人應大陸之邀，前往廣州參加黃埔軍校百年校慶活動。退輔會主委嚴德發今天在立院表示，目前所了解，有極少數退伍將...

暌違6年空軍嘉義基地8月開放 首支升級接裝F16Ｖ特技教官表演一大亮點

520總統、副總統就職典禮，2021年首支升級接裝F-16V BLK20型的空軍嘉義基地第四聯隊，出動5架F-16戰機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。