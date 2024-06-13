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延伸戰機滯空能力 空軍評估籌獲空中加油機

中央社／ 台北13日電

為確保可有效延伸戰機滯空能力，縮短反應時間，強化空防安全，根據國防部送交立法院報告，空軍去年曾透過駐美軍事代表團和法國軍協組，邀請美、法等國來台執行空中加油機簡報及研討，爭取供售意願，但目前尚無具體可行方案。

根據國防部送交立法院的書面報告，時任立委邱臣遠在去年審查今年度國防部預算時，指出共機騷擾台灣空域頻率、密度不斷提升，西南空域侵擾已形成常態化，如能運用空中加油機可延伸空軍打擊能力與擴大防禦範圍，因此提案要求空軍將各種採購空中加油機的可行方案列出考量，並提出書面報告送交立法院外交及國防委員會。

空軍透過書面報告指出，空軍於去年透過「駐美代表團」、「法國軍協組」邀請美、法等國來台執行空中加油機簡報及研討，爭取供售意願，並接洽相關民間廠商，期以多元管道蒐集濕租或籌購等商情，以利完成綜合評估分析，尋求最佳、最適的做法，但迄今所獲資訊有限，尚無法形成具體可行方案。

針對精進作為，空軍指出，為確保可有效延伸戰機滯空能力，縮短反應時間，強化空防安全，利用多元渠道及溝通會議，爭取各界支持與認同，空軍持續透過各駐外單位蒐報有關加油機的重要資訊及建議，審慎評估空中加油機籌獲及租賃最佳方案。

國防部 空軍

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