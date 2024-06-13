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18項對美軍購僅3案延宕？魔鬼藏在文字裡

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國軍向美國增購400枚FGM-148標槍飛彈，原訂112年交運完畢，後來改到今年；國防部日前向立院報告，則指其已交運251枚，進度超前51枚。資料照，記者曾學仁／攝影
國軍向美國增購400枚FGM-148標槍飛彈，原訂112年交運完畢，後來改到今年；國防部日前向立院報告，則指其已交運251枚，進度超前51枚。資料照，記者曾學仁／攝影

受到俄烏戰爭與新冠病毒疫情等影響，我國向美國採購的武器裝備，出現嚴重的延宕狀況。立院外交國防委員會先前作出決議，要求國防部對美台軍售執行情形提出報告。國防部的報告指出，目前我國對美進行中的重大軍購案共有18項，其中3項延宕，2項超前，其他進度正常。如此「優異」成績，似乎和先前外界印象頗異其趣。原來其中多項進度延宕的案子，兩國已經重新訂定期程，國防部是依據已經配合展延過的最新期程，得出只有3項延宕的結論。

依據國防部提交立院的報告，延宕交運的項目包括：高效能反裝甲飛彈（拖式飛彈），原應於111年度開始交貨，延宕是因為美方廠商產能問題，且未通過美軍驗測。F-16A/B戰機升級案，飛機構改已經如期於112年度完成，但搭配的AGM-154C飛彈要延遲到115年度。新式戰機採購（F-16C/D Block70），預計今年底舉行第一架交機典禮。

提前交運的項目包括：「遠程精準火力打擊系統」（海馬士HIMARS多管火箭），原計畫116年交運的18套M142發射系統，可提前於115年交運。「中程反裝甲飛彈」（標槍飛彈），執行年度至113年，共400枚，現已交運251枚，超前51枚。

國防部表示，包括岸置魚叉飛彈系統（CDCM）等13案都正常。此外「新型戰車」（M1A2）去年底已在美國交車14輛，供陸軍派出的師資人員在美軍基地實施接裝訓練。

對此，曾長期任職於立法院，對國防預算十分嫻熟的中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，國防部這份報告的「延宕」與「超前」，並非與這些軍購當初的期程相比，而是與最近一次修改之後的期程相比。若按照當初雙方最早版本發價書當中的期程，包括戰車、岸置魚叉飛彈、無人機、刺針飛彈等案，都是延後的。

另外有立院資深幕僚指出，兩項「超前」項目也有灌水之嫌：標槍飛彈本來112年就要交運完成，如今展延到全部今年交貨。海馬士火箭雖然發射車提前交運，但國防部可沒說，搭配的火箭彈與飛彈也會一併提前交貨。軍方官員則指出，美國政府海外軍售的制度是，只要在發價書最後年度前交貨，就不算延遲。

F-16 國防部 軍售 飛彈

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