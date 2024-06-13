快訊

求職未果心生不滿？台中男衝撞成吉思汗健身房 遭法院裁定收押

體育署傳觸電事故 74歲男更換電器突倒地昏迷送醫

央行上修全年經濟成長率為3.77％ 下修CPI年增率至2.12％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【軍情+】打開神奇寶箱！一探國防科技研發成果

聯合報／ 記者徐宇威黃奕勳張善寧賴怡均黃靖雯／即時報導
【軍情+】打開神奇寶箱！一探國防科技研發成果
【軍情+】打開神奇寶箱！一探國防科技研發成果

國家中山科學研究院擔綱台灣國防科技研發重鎮，研發單位設立六大研究所、五大中心，歷年來的涵蓋天上飛的、地上跑的、水裡游的等多項國防科技產品。本集【軍情+】探訪中科院研發成果展示館，邀請跨領域的四位專家導覽，揭露過去未曾公開說明的國防研發歷程，以及將軍規科技延伸至民間的技術轉換過程。

YouTube聯合影音udn video頻道推出原創影音內容，更多影音內容，歡迎訂閱YouTube聯合影音頻道。(https://www.youtube.com/@udn-video)

中科院

延伸閱讀

發舉槍照惹議遭懲處申誡2次 台鐵潮州副站長：不再有奧客影片

拜登與澤倫斯基G7將簽安全協議 承諾助烏維持國防

【看！新聞】國會改革吵什麼？你該知道的十個問題

陸艇闖淡水河 侯友宜高中導師：賴清德錯把國防安全當兒戲不能苟同

相關新聞

【軍情+】打開神奇寶箱！一探國防科技研發成果

國家中山科學研究院擔綱台灣國防科技研發重鎮，研發單位設立六大研究所、五大中心，歷年來的涵蓋天上飛的、地上跑的、水裡游的等多項國防科技產品。本集【軍情+】探訪中科院研發成果展示館，邀請跨領域的...

影／空軍嘉義基地開放前 網傳F-16V特技教官高難度空中表演影片

空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16V BLK20型戰機，暌違6年，嘉義基地8月10日周末開放，F-16第...

黃埔百年校慶 國防部歡迎民眾16日入校參觀

6月16日是陸軍官校在黃埔建立百周年紀念，國防部今天舉行記者會，宣布慶祝活動：除了16日當天上午的校慶典禮，以及前一天（...

退伍軍人參加陸軍官校校慶 嚴德發強調蔣公鳳山復校：校長在哪正統在哪

針對部分退伍軍人應大陸之邀，前往廣州參加黃埔軍校百年校慶活動。退輔會主委嚴德發今天在立院表示，目前所了解，有極少數退伍將...

暌違6年空軍嘉義基地8月開放 首支升級接裝F16Ｖ特技教官表演一大亮點

520總統、副總統就職典禮，2021年首支升級接裝F-16V BLK20型的空軍嘉義基地第四聯隊，出動5架F-16戰機，...

血戰衡陽／對日抗戰用兵困窘 史迪威扯後腿逼蔣中正交出帥權

蔣中正80年前為了對日抗戰如何保衛衡陽傷透腦筋，美國不僅沒有加大援助，還隔洋奪兵權。中印緬戰區參謀長史迪威，要求美國政府向蔣中正施壓，將所有中華民國國軍部隊都交給他指揮。 美國當時對國民政府軍事委員會委員長蔣中正大力扯後腿，不同的是，美國陸軍14航空隊司令陳納德對國民政府比較友善，陳納德曾於7月14日寫信給羅斯福總統，要求白宮提供軍需武器支援前線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。