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【軍情+】打開神奇寶箱！一探國防科技研發成果
國家中山科學研究院擔綱台灣國防科技研發重鎮，研發單位設立六大研究所、五大中心，歷年來的涵蓋天上飛的、地上跑的、水裡游的等多項國防科技產品。本集【軍情+】探訪中科院研發成果展示館，邀請跨領域的四位專家導覽，揭露過去未曾公開說明的國防研發歷程，以及將軍規科技延伸至民間的技術轉換過程。
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