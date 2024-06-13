敦睦艦隊巡弋南海 3軍艦太平島外錨泊

海軍113年敦睦遠航訓練支隊今年完成2個友邦國家訪問行程後，於返程途中前往南沙太平島，航抵太平島後於島外錨泊，官兵與學生一同登島，瞭解政府在南海地區護衛疆土的實際作為。

海軍113年敦睦遠航訓練支隊結束近50天、萬餘浬的國外航程任務，5月28日航抵台灣。

軍聞社報導指出，敦睦支隊返程途中，航抵太平島後於島外錨泊，由成功、迪化軍艦交替在周邊海域巡弋，保護支隊安全，並由支隊長王田少將率團，分批登上太平島，帶領即將畢業的海軍官校、國防大學學生、官兵等，進行島上巡禮，參訪各項建設，實際瞭解中華民國在南海地區護衛疆土的實際作為。

海軍官校學生鍾奇迅說，登島參訪非常有意義，除了增廣見聞外，也實際瞭解生活環境與鄉土民情，同時，他也感謝島上的駐軍在離鄉背井的工作環境中，堅守崗位，讓大家有安全穩定的社會，非常謝謝。

113年敦睦遠航訓練支隊國外航訓，敦訪數個友邦國家後，於航程中行經赤道，支隊特別舉辦祭祀儀式。

軍聞社報導指出，每年敦睦支隊通過赤道時，依照慣例，商船或軍艦在航經赤道期間，均會舉行跨越赤道儀式，並在王田完成祭祀儀式後，由學生展現創意，裝扮成孫悟空、海龍王及蝦兵蟹將，演出生動活潑的行動話劇，祈求平安。