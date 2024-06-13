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取消傳統刺槍術 國軍調整為符合實戰的槍械格鬥

中央社／ 台北13日電

國防部長顧立雄日前表示，將取消傳統刺槍術。國防部今（13）日指出，國軍訓練以實戰化為考量，會將傳統刺槍術調整為更符合實戰的槍械格鬥，相關規劃正由陸軍步訓部研議中，奉核後馬上推廣給全軍執行。

國防部今天舉行例行記者會，媒體關切傳統刺槍術取消後的替代方案。國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將重申，國軍訓練一切是以實戰化為考量，必須屏除以往表演或是形式主義的訓練模式，要依敵情威脅、防衛作戰需求，訂定明確訓練目標。

劉慎謨表示，原本近戰格鬥項目包含刺槍、擒拿、奪刀、奪槍等，為了符合現代化作戰形態，同時參考美軍近戰格鬥課程規劃，國軍將原本傳統刺槍術調整為更符合實戰的槍械格鬥。

劉慎謨說，所謂槍械格鬥，就是個人的配賦武器，包含槍枝和刀械，在受到敵人威脅時，第一時間可以予以反制，包含近身搏鬥、武裝壓制等，可以大大提升戰場存活率，相關科目細節規畫，現在由陸軍步兵訓練指揮部運動科學中心專業教官研議中，奉核後馬上推廣給全軍執行。

至於有民眾抱怨現在服兵役仍要把棉被折成豆干，陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，役男由民轉軍的養成過程中，在入伍階段會著重守法重紀的要求，所以對內還是會依據國軍的內部教則來做。

陳建義指出，役男下部隊到駐地、基地，甚至於很多聯合作戰訓練當中，不會是在兵舍裡面實施，而是到民間學校、廟宇野營，因此民眾反映服兵役仍在把棉被折成豆干，可能是過度衍伸過去的從軍經驗。

陳建義強調，國軍部隊住在兵舍裡，就如同住在家庭裏，不能雜亂，所以會有一定的規範跟要求；實際上為符合作戰場景，部隊現在留在駐地，包含經常性作戰計畫演練、戰備偵巡，還有宿營要求，都不可能做類似要求，這也是符合實戰化和與時俱進的修正。

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