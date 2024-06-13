綠委反對立法增預算 退役上校子女教補費擇期再審

立法院外交及國防委員會今（13）日審查國民黨立委翁曉玲等人所提案，恢復退役上校子女教育補助費，民進黨立委雖贊成照顧退除役官兵，但反對用立法的方式增加預算支出，應讓退輔會與行政院溝通，經表決，決議保留在委員會擇期再審。

行政院人事行政總處民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元，但外界對於恢復退役上校子女教育補助費的聲浪迄今未減，退輔會仍持續爭取中。

立法院外交及國防委員會今天審查國民黨立委翁曉玲、陳永康等人提出「國軍退除役官兵輔導條例增訂第27條之2條文草案」，邀請退輔會主委嚴德發列席備詢。

根據翁曉玲等人的提案說明指出，行政院人事行政總處以「衡平」為由，自106年起排除上校階以上子女教育補助，致產生上校退伍人員相對權益剝奪感，恢復退役上校以上子女教育補助費，有助於優質人力長留久用，維繫部隊安定。

翁曉玲在進行逐條審查時表示，為了對國家有貢獻的退役上校，可以給予更好的照顧跟補助，修法符合憲法增修條文的意旨，同時也符合平等原則。過去年改刪除上校以上子女補助費，違反平等原則，也不符合憲法照顧軍人的精神。

翁曉玲指出，包含國防部、退輔會都支持恢復上校以上子女補助費，也未增加太多政府的支出。如果恢復補助，會讓未來有更多國軍官兵願意留營服役，不會提早退伍。她認為修法是立意良善，再加上國防部、退輔會都支持，沒有什麼理由可以反對。

但民進黨立委王定宇表示，大家都贊成照顧退除役官兵，但是要用對的、合法的方法。不管根據財政紀律法、預算法，如果要增加預算支出，其實要經由行政院溝通協調，不是立法機關單方面用立法要求編列。立法增加預算支出，明顯違背憲法、財政紀律法、預算法。

王定宇指出，日前委員會已通過臨時動議，希望退輔會跟行政院好好溝通，在預算支出上是否妥適，照顧國軍校級軍官，這是合法處理的方式，建議草案先保留，留空間讓退輔會跟行政院溝通，也許事情會比較順，如果用立法權要求行政權編列預算，他認為這不妥當，會無端陷入爭議。

由於雙方各有立場，會議主席、國民黨召委馬文君宣布保留送院會處理，但在場民進黨立委反對，由於在場的國民黨立委只有3席，在民進黨立委的人數優勢下，經表決，將草案保留在委員會，另擇期繼續審查。