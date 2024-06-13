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黃埔百年校慶 國防部歡迎民眾16日入校參觀

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
陸軍官校6月16日黃埔建校百年校慶，6日進行第一次全程預演。記者洪哲政/攝影
陸軍官校6月16日黃埔建校百年校慶，6日進行第一次全程預演。記者洪哲政/攝影

6月16日是陸軍官校在黃埔建立百周年紀念，國防部今天舉行記者會，宣布慶祝活動：除了16日當天上午的校慶典禮，以及前一天（15日）的音樂晚會與煙火施放；一般校友與民眾可以自由參與的活動，是16日下午官校（黃埔營區）也開放參觀。

活動項目包括靜態類的黃埔建校百年特展、埔光聯展（埔光美展、文藝金像獎展、郵展），動態類則有三軍樂儀隊、中正預校樂旗隊、陸軍專校戰鼓隊表演、綜合近戰格鬥（陸戰學校莒拳隊、特指部戰技隊）、橄欖球、足球友誼賽、軍樂隊踩街遊行，另外還有人才招募博覽會、社團表演、軍事活動體驗、合理冒險體驗及胖卡車美食區等。

國防部提醒，參訪民眾需攜帶中華民國身分證（或其他附照片之身分證件如駕照、健保卡等），並配合管制人員引導進入營區。外（陸）籍配偶或看護，未取得中華民國身分證者，請由本國籍配偶或看護對象陪同入場，並出示配偶身分證或個人居留證查驗。為貫徹行政中立與營區純淨，嚴禁穿著、散發、張貼政治有關服飾、文宣、旗幟或從事造勢活動。營區內禁止攜帶寵物，也禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器。

活動相關資訊可在下述各網站查詢：

一、陸軍司令部臉書粉絲專頁

二、陸軍官校全球資訊網

三、陸軍官校臉書粉絲專頁

國防部提供黃埔建校百年資訊活動的網站QR code。圖/國防部提供
國防部提供黃埔建校百年資訊活動的網站QR code。圖/國防部提供

身分證 配偶 陸軍

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