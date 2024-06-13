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最近距花蓮39浬！中共又有30機艦侵擾台海周邊

中央社／ 台北13日電

國防部今天（13）日表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機23架次，其中逾越海峽中線、進入東部及東南空域19架次，並偵獲共艦7艘次，總計中共30機艦持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時35分至下午5時4分，在台灣海峽空域偵獲中共19架次主、輔戰機，其中15架次逾越中線，距離鵝鑾鼻約136浬。

國軍於昨天上午9時43分至上午10時58分，在台灣西南空域偵獲3架次主、輔戰機，另於昨天凌晨2時27分至上午11時5分，在台灣西南空域和東部空域偵獲1架無人機，最近距離花蓮約39浬。

中共 國軍 國防部

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