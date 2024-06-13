最近距花蓮39浬！中共又有30機艦侵擾台海周邊

蔣中正80年前為了對日抗戰如何保衛衡陽傷透腦筋，美國不僅沒有加大援助，還隔洋奪兵權。中印緬戰區參謀長史迪威，要求美國政府向蔣中正施壓，將所有中華民國國軍部隊都交給他指揮。 美國當時對國民政府軍事委員會委員長蔣中正大力扯後腿，不同的是，美國陸軍14航空隊司令陳納德對國民政府比較友善，陳納德曾於7月14日寫信給羅斯福總統，要求白宮提供軍需武器支援前線。

2024-06-13 07:30