退伍軍人參加陸軍官校校慶 嚴德發強調蔣公鳳山復校：校長在哪正統在哪

針對部分退伍軍人應大陸之邀，前往廣州參加黃埔軍校百年校慶活動。退輔會主委嚴德發今（13）日在立院表示，目前所了解，有極少數退伍將校赴陸參加百年校慶活動，退輔會持續保持接觸，不斷宣導，了解這些人都是個人行動，並無組團參加。退輔會也一再宣導，不要參加政治活動、接受媒體採訪，更不要中了中共認知戰、統戰的圈套與伎倆；也特別提醒這些前輩，避免個資外洩，注意人身安全風險。

嚴德發說，大多數的黃埔袍澤，都會參加在鳳山陸軍官校的百年校慶活動。他強調，先總統蔣公是黃埔創校校長。政府遷台，蔣公在鳳山復校，「校長在哪裡，正統在哪裡」，這是無庸置疑的。他感謝多數黃埔先進長輩，踴躍參加本周日的黃埔百年校慶活動，相信大家都能展現犧牲團結負責的黃埔精神。

媒體問，中共如利用我方退將宣傳，如何因應？嚴德發說，有掌握到消息，中共中央軍事委員會政治部在邀請我方退將，顯示其當然是要進行統戰活動、認知戰。他在此要特別提醒赴陸的將校，一定要注意注意參與對方活動時的言行，避免逾越兩岸人民關係條例、國家安全法等相關規範。