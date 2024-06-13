加駐台代表：加國軍艦過台海 今年會更多

加拿大駐台貿易辦事處代表倪傑民昨天表示，今年會有更多加拿大軍艦通過台灣海峽。他指出，加國每年平均有三艘軍艦通過台海，今年以來，已至少有一艘軍艦通過，未來預期「還會有更多」（more to come）。

負責聯合戰略部門的少將普瑞弗斯特曾在加拿大國防委員會提到，加拿大計畫今年派遣三艘軍艦通過台灣海峽，哈利法克斯級巡防艦蒙特婁號將於春季離開哈利法克斯港駛往印太地區，夏天陸續有二艘軍艦啟航。

此外，二○二四環太平洋軍演將於六月底在夏威夷附近海域登場，海巡署的四千噸級海巡艦「新竹」號，台北時間昨天早晨進入美國夏威夷的檀香山港。海巡署副署長謝慶欽昨答覆立委質詢時表示，新竹艦正在執行中太平洋公海巡護，目前一切正常。至於任務相關細節部分，不便公開報告。

依據ＡＩＳ船舶定位系統的公開資訊，新竹艦五月廿九日由台灣出發，夏威夷時間六月十一日下午抵達夏威夷歐胡島，但並非進入美國海軍的珍珠港基地，而是進入更靠近檀香山市區的商港。在社群網站上也已可看到，舷號五○○二的新竹艦停泊在檀香山港九號碼頭的畫面。