空軍幼校84周年 校友聚會慶祝「蒲陽情深，大鵬義重」

空軍幼校校友會每年為慶祝校慶的「端陽聚會」，今天（12日）在台北典華會館舉行，共有458人出席。其中在抗戰時期在四川進入幼校的老校友，如今已經年過九旬，仍有48位校友或眷屬參加。會中，所有校友高唱空軍軍歌、幼校校歌，以及「壯志凌霄」等空軍專屬軍歌，現場氣氛熱烈。

空軍幼校成立於民國29年，地點在四川省灌縣的蒲陽場。由於抗戰期間飛行員犧牲慘重，亟需新血，但一般中學畢業生的健康狀況不佳，往往難以通過官校入學時的體格測驗。空軍決定向下紮根，成立幼年學校，初高中六年一貫。學生除了攻讀課業，也重視運動與飲食營養，以求鍛鍊強健體魄，畢業後可升入官校。抗戰勝利後，幼校遷到成都，民國38年內戰失利，學校師生跟隨政府遷台，但未再繼續招生，總計在大陸時期，共畢業6期。民國47年，幼校在屏東大鵬灣復校，採三年制高中，期別則接續大陸時期。此後配合國防部將三軍官校的初級班合併為中正預校，空軍幼校在民國71年第24期畢業後，走入歷史。總計從創校到裁撤，前後畢業將近7000人。四川與屏東時代的校友，也依據兩代校址，自稱「蒲陽情深，大鵬義重」。前退輔會主委馮世寬自稱「大鵬」，也是因為幼校之故。

校友會現由幼校12期（56年班）、官校51期（59年班），官至中將副司令的劉翼天擔任會長。總幹事是幼校18期、官校57期畢業的饒遠平。饒遠平表示，此次除了慶祝建校84年慶，也因眾人年紀漸高，可能是「蒲陽老大哥」與「大鵬老弟」最後一次大規模聚會。能到場的老大哥與大嫂們，就是證明「活著就是勝利」的表率，值得學弟們效法。

瓣理過多次校友會活動的饒遠平回憶，106年端陽聚會前一個月，突然接到一通由韓國首爾打來的電話，對方聲音微弱，自稱是5期的李濬焱，非常想念當年幼校的同學，可惜已經年老重病，無法來台參加同學會。原來李濬焱是韓國人，父親畢業於我國空軍官校，抗戰時在空軍服役，他便就讀成都空軍子弟小學、空軍幼校。隨著抗戰勝利，李家搬回故鄉平壤，尚未畢業的李濬焱，就隨父親返國。隨著朝鮮半島分裂，他變成北韓人，後來成為科學家，從事武器研發工作，官至國家科學院副院長。然而卅年前他利用出國訪問機會「脫北」投奔自由，由於身分敏感，南韓當局將其安置在研究機構中，從未讓他露面公開活動。李濬焱近年罹患癌症，自認人生已到盡頭，才託人在台灣尋找空幼時期的同學，因此有了這通電話。可惜等到辦完那年的端陽聚會的幾天後，委託人就傳來消息，李俊焱（後以此為名）博士已於6月2日病逝首爾，令人不勝唏噓。