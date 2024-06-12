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「紛擾恐難免」 李文忠：季麟連保證不參加對岸官方活動

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
2007年12月，季麟連參加李文忠競選總部成立餐會，遭批評行政不中立。李文忠開記者會承認，未注意季麟連尚未退伍，造成困擾，深感歉意。圖/聯合報系資料照片
2007年12月，季麟連參加李文忠競選總部成立餐會，遭批評行政不中立。李文忠開記者會承認，未注意季麟連尚未退伍，造成困擾，深感歉意。圖/聯合報系資料照片

海軍陸戰隊退役上將、國民黨黃復興黨部前主委季麟連，將前往大陸廣州「參觀」黃埔百年校慶活動，消息傳出，引發批評。與其私交甚篤的退輔會前副主委李文忠說，季麟連曾經對他明言，此行不會參加官方活動、不接受招待、不接受媒體訪問；他也曾向季說，儘管如此，但恐怕紛擾還是難免。

季麟連與李文忠雖然藍綠黨籍相異，但彼此私交甚佳。2007年12月，競選立委的李文忠舉辦募款餐會，季麟連也曾應邀出席，並且被「拱」上台講話。季麟連此時雖已卸任聯勤司令，仍具備總統府戰略顧問身分，頓時引發外界抨擊行政不中立。李文忠說，不知道季麟連還沒退伍，一切都是自己的疏忽。季麟連則表示，當初在陸戰隊司令與聯勤司令任內，遭遇AAV7兩棲突擊車採購、聯勤被服廠與彈藥庫爆炸案等三案，李文忠並未如其他立委一味責難，而能設身處地看事情，讓他非常感動。他看到李文忠選情艱困，自己又已不是部隊長，才決定基於情義參加，一切責任自負。最後國防部決定，將季麟連記過一次。

李文忠說，季麟連告訴他，這次大陸之旅是幾位廣州當地的黃埔人士，幾年前就與其相約。季並對他強調，此行不會與大陸官方接觸。李文忠說，要不要去對岸旅行是個人自由，對於朋友的感情與信念，自己向來尊重；他也不認為去了對岸的活動，就代表忠誠度一定有問題。但他也提醒老友：身為知名人士，到了對岸，中方一定會找他；在台灣這邊，也難免多添紛擾。

退輔會主委嚴德發上周三到立院外交國防委員會業務報告時，曾表示國內共有36個退伍軍人社團，據統計會參加對岸活動者不超過百人。退輔會長期向榮民前輩宣導，到大陸參加活動要保護自己，包括秉持對等尊嚴，遵守相關法令規範，不從事妨害國家安全跟利益活動；另還有「三不」原則，不接受媒體採訪、不發表政治言論、不要有媒體報導。

李文忠 退輔會 陸戰隊

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