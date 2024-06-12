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前美軍司令分析中共軍演：對台溫水煮青蛙 讓美國難出手

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

中國上月進行環台軍演前幾無預兆，未來恐繼續無預警進行。分析指出，中國正對台採「溫水煮青蛙」戰略，推動其軍事存在常態化，而無大規模暴力的封鎖也將使美國難以做出軍事回應。

「財經內幕」（Business Insider）報導，從上個月中國陸、海、空軍、火箭軍等兵力對台灣周邊進行的為期兩天聯合軍演來看，顯然任何一場這類大規模演習都很容易升級成為衝突，讓中國可以在幾乎沒有預兆情況下發動封鎖或將台灣隔離。

美國前海軍官員、智庫新美國安全中心（Center fora New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）說，中國武裝部隊已經能夠「從實質上開始增加大規模演習的頻率，而這些大規模演習具備了執行封鎖的諸多要素」。

他表示，5月的代號「聯合利劍－2024A」演習展現中國的艦隊「完全適合用於」展開封鎖或將台灣隔離。

美國國防部已確認封鎖是北京一個選項，並在針對共軍所作的最新報告中強調，「中國人民解放軍論著中描述聯合封鎖戰役，解放軍可能進行海、空交通封鎖，包括切斷攸關台灣生存的進口，以迫使台灣投降」。

若確實執行，這類行動恐會立即對台灣經濟造成極其嚴重後果，切斷貿易和航運。此種行動可迫使台灣軍隊採取行動，卻不見得會激發美國和盟友做出軍事回應，台灣恐怕只能靠自己。

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）在中國最近軍演之後表示，美國密切觀察、從中學習並且進行評估，這項演習「看起來像在預演」侵略台灣。

針對一旦中國侵台，外界臆測美國將會做出軍事回應；但是在台灣遭到封鎖或隔離，共軍沒有進行兩棲突襲的情況下，美方將做何回應則仍不清楚。

5月共軍演習之前幾乎沒有預兆，意味中國可以繼續隨興展開這類環台軍演，並為幾無預警的情況下發動攻擊進行準備。

澳洲退役陸軍少將、專精戰爭演進的軍事戰略家萊恩（Mick Ryan）說：「與其說是獨特的行動，不如說那只是加快頻率。這告訴我們，他們的行動將會持續不斷，而且有點像是可以比以前更精準地自行升高施壓或是調低強度。」

這將有助於中國一旦突然採取更挑釁行動時得以維持出其不意的作風，而出其不意正是其戰爭理論強調的戰鬥計畫其中的關鍵部分。

藉由提高頻率並且把在台灣周邊的軍事存在常態化，中國正在採行專家和剛卸下美軍印太司令部司令一職的阿基里諾（John Aquilino）等軍事官員所稱的「溫水煮青蛙」戰略。

此一戰略本質上牽涉到升高並維持在區域內的挑釁行徑，使得在中國真正決定進行封鎖或隔離的關鍵時刻變得難以分辨其間差別。

這種情況已屬戰爭行為，卻讓美國及盟友處境尷尬，得就各種回應的選項進行權衡，尤其是在沒有發生大規模暴力的情況之下。

中共 演習 美國 軍演

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