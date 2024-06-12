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加拿大駐台代表：今年會有更多軍艦通過台海

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
哈利法克斯港口停泊的加拿大軍艦和海軍官兵。（加通社）
哈利法克斯港口停泊的加拿大軍艦和海軍官兵。（加通社）

加拿大駐台貿易辦事處代表倪傑民今表示，今年會有更多加拿大軍艦通過台灣海峽。他指出，加國每年平均有三艘軍艦通過台海，今年預期會照往例，例行性通過台海。

加拿大駐台貿易辦事處今舉辦「2024 漫步生活節X加拿大國慶日」記者會，代表倪傑民（Jim Nickel）在記者會後接受媒體訪問。

被問及今年會有多少加國軍艦通過台灣海峽，倪傑民表示，加國計畫每年有至少三艘軍艦例行通過台海，今年還沒有軍艦通過，可以預期更多加拿大軍艦會通過台海。

負責聯合戰略部門的少將普瑞弗斯特（Paul Prévost）曾在加拿大國防委員會提到，加拿大計畫今年派遣三艘軍艦通過台灣海峽，哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）將於春季離開哈利法克斯港駛往印太地區，夏天陸續有2艘軍艦啟航。

加拿大今年擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）主席國，是否會幫助台灣申請加入CPTPP，倪傑民表示，加拿大的立場是希望擴大更多符合高標準的夥伴加入CPTPP，讓更多有良好貿易紀錄的成員加入，共同促進自由貿易，加拿大非常樂見台灣申請加入CPTPP。

至於是否有時間表，倪傑民坦言，像英國這樣擁有悠久自由貿易歷史的國家，也花費好幾年談判入會，台灣獲准入會的時間很難說，但重點是「保持這扇門敞開」。

台灣與加拿大去年簽署「投資促進及保障協議」，未來是否有機會簽署雙邊貿易協定？倪傑民說，雙邊對於包括強化投資、數位、關稅等項目正持續進行討論，不確定是會單獨，或合併建立協定，不過不確定何時會有具體結果。

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