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加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

中央社／ 台北12日電

加拿大駐台代表倪傑民今天證實，今年還會有更多加拿大軍艦通過台灣海峽，以一年平均至少有3艘加國軍艦通過台海，今年應已至少有一艘軍艦通過，因此可預期「還會來更多」。

倪傑民（Jim Nickel）今天出席「2024 漫步生活節X加拿大國慶日」記者會後，接受媒體聯訪回應時事提問。

中國駐加拿大大使叢培武日前接受加國媒體專訪時警告，軍艦到台海就是一種「挑釁行為」，如果加國軍艦再度出現在台海，中方將無法重啟對話。不過中國恐嚇並未影響加拿大軍艦例行通過台灣海峽的計畫。

倪傑民今天說，加拿大今年應已至少有一艘軍艦通過台海，以每年平均3艘的數量來看，必然可預期更多加拿大軍艦現蹤台海。

負責聯合戰略部門的少將普瑞弗斯特（PaulPrévost）先前曾在加拿大國防委員會提到，加拿大計畫今年派遣3艘軍艦通過台灣海峽，哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦蒙特婁號（HMCSMontreal）將於春季離開哈利法克斯港駛往印太地區，夏天陸續有2艘軍艦啟航。

加拿大今年擔任跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）主席國，對於台灣申請加入CPTPP，倪傑民說，加拿大立場是希望擴大更多符合高標準的夥伴加入CPTPP，讓更多有良好貿易紀錄的成員加入，共同促進自由貿易，「因此加拿大非常樂見台灣申請加入CPTPP」。

至於台灣加入CPTPP的時間表，倪傑民坦言，像英國這樣擁有悠久自由貿易歷史的國家，也花了好幾年談判入會，台灣獲准入會的時間很難說，但重點是「保持這扇門敞開」，假以時日就可能在成員國中達成共識。

倪傑民表示，加拿大的國會友台團體非常活躍，今年可預期會有更多加拿大議員訪團來台。

加拿大 台海 軍艦

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