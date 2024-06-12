兵隨將轉不提刺搶術 國防部：修調「槍械格鬥」準則

國防部長顧立雄認為，傳統突刺等不具近戰格鬥精神、形式主義過多，不符合戰訓本務等項目，應該取消。對於是否停止練習刺槍術，國防部強調修調準則教範，並說近戰格鬥包含綜合格鬥及「槍械格鬥」，不再提及「刺槍術」這個大家熟悉的名詞。

顧立雄上任國防部長後大力推動改革，強調實戰化的訓練，日前更表示，傳統刺槍術流於形式主義和表演性質的部分會拿掉，但基本訓練科目中，不管用槍、刀、木棍等進行的「近戰格鬥」仍會維繫，重點是強調實戰化訓練。

不過，陸軍步訓部體育組前組長張博智認為，有槍在手不練不用，豈非自棄器械自廢武功﹖國軍近戰格鬥的興革，不應是廢除刺槍術，此舉恐捨本逐末。

對於未來刺槍術的調整方式是否全面停止練習，或做其他變化，國防部表示，近戰格鬥包含綜合格鬥及槍械格鬥等2項，其目的在使官兵與敵近接戰鬥時，能迅速反制，提高戰場存活率。

國防部也說，國軍會持續依台澎防衛作戰場景，參酌各國近戰格鬥內容，修調準則教範以納入部隊施訓。