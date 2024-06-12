陸籍快艇入侵淡水河 卓榮泰勉海巡不氣餒但「責任要清楚」
高檢署今天在海巡署舉辦「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，行政院長卓榮泰出席致詞，針對日前大陸籍男子開快艇闖淡水河，表示有看到社會大眾的憂心，政府有責任減少人民的憂心，除了希望海巡署不氣餒，再接再厲，這件事也要向社會明確交代，責任要清楚，處事要明快，政府後續也會檢討，包括加強設備、人員訓練等。
卓榮泰表示，知道所有維護國家安全大門的國安團隊跟執法人員都很辛苦，但是這樣的辛苦，要得到更多人民的信賴，像這兩天的淡水快艇事件，有深深感覺到，國人對入侵事件的憂心，政府有責任減少人民的憂心，未來能更全面的維護國家安全。
卓榮泰說，針對海軍弟兄姐妹們的辛苦，除了希望不氣餒，再接再厲，這件事也要向社會做明確的交代說明，責任要清楚，處事要明快，政府後續也要檢討各種，包括必須加強國安設備、國安人員等所有的防範措施，一定要逐步改善。
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