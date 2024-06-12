防長：黃埔校慶防駭 軍方啟動資安警戒專案

國防部機關報「青年日報」登載昨起至廿一日執行「一一三年六月份重要活動資安警戒防護專案」，進行全天候資安事件即時監控，引發外界關注。國防部長顧立雄在立院解釋，這是因應黃埔百年校慶期間駭客活動可能提升，因此啟動因應可能的資安威脅。

國防部表示，「資安警戒」為平時演練的一部分，由國軍資安防護管理中心全時監控，部會間網路安全情資分享，發揮資安聯防功效。

資安警戒專案分三階段，第一階段為「防護整備階段」，十一日至十四日各單位針對重點防護措施強化整備，重點為各類設備及系統漏洞修補及異常事件追蹤監控；第二階段為「警戒專案階段」，十五日至十七日各單位成立專案應變編組，全時實施監控及執行定時回報作業；第三階段「復原追蹤階段」，十八日至廿一日查察警戒專案期間是否有網路異常活動。

通次室指出，將密切注意所屬網站是否遭惡意貼文、網頁置換或阻斷式服務攻擊，發現異常立即通報並進行網站復原。