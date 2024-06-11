執意參加中共主辦活動 李文忠譴責蔣成龍「違反黃埔魂」

16日是黃埔軍校百年校慶，兩岸掀起爭奪正統大戰。我方由國防部、退輔會等單位出面，勸退多數接獲大陸邀請前往參加慶祝活動的退伍軍人團體，唯獨「陸軍官校專修班校友會」，仍然將組織約百人前往參加。對此，退輔會前副主委李文忠批評，這種配合中共統戰的行為罔顧黃埔軍魂，不顧軍人氣節及黃埔道義，也違反中央軍校校友總會與陸官校友總會的決定，行為必須予以譴責。

蔣成龍今年67歲，陸軍官校專修班40期，與立法院長韓國瑜是同學，上尉退伍。陸官專修班當年是為充實部隊基層軍官而開辦，招收現職士官或高中畢業生，每年開辦多期，受訓半年，不授學位，結業後服役4至6年。民國67年停辦時，共有56期，前後有四萬餘人。由於專修班在校與服役時間短，過往沒有校友組織，三年前才由在房仲事業有成的蔣成龍，號召成立校友會，並擔任會長至今。本屆總統大選時，他曾表態支持郭台銘。

李文忠說，去年的黃埔校慶，蔣成龍就應邀前往大陸。當時他還是退輔會副主委，會同中央軍事院校校友總會、陸軍官校校友總會、陸軍官校專科班校友總會，共同對其勸阻，但蔣成龍仍執意前往，但表願意配合「不參加對岸官方活動、不接受官方招待、不接受媒體採訪」。今年則不顧我方一再勸阻、警告，公然接受北京統戰部安排招待，與中共外圍組織對接。對於此種行為，不能不公開表達嚴正立場，以正視聽。

李文忠並且引述黃埔歷史，表示孫中山創辦黃埔軍校，是源於民國肇建後軍閥割據，自覺必須建立革命的武力，學習蘇聯的經驗，也是聯俄容共的產物。其後的發展是：北伐期間寧漢分裂，國共分道揚鑣；抗戰前，蔣中正懍於「先安內後攘外」，發動五次圍剿；抗戰勝利後國共爆發內戰，中共建政後，黃埔軍校在大陸就消失，黃埔子弟被屠戮甚烈，後代被打成黑五類。換句話說，在歷史上，黃埔與老共是血海深仇。

李文忠說，就黃埔使命而言，孫中山講三民主義，包括民族、民權、民生，他肇建的「民有、民治、民享」的「民主共和國」，目的在「追求中國之自由民主」，不僅止於民族主義、中國統一。蔣中正率領黃埔師生剿共、抗日，抗戰勝利後開始行憲，賦予黃埔的使命正是反共、捍衛中華民國及憲法。撤退來台後，兩蔣父子在反攻無望後，定位兩岸是「制度與生活方式之爭」。如今台灣民主化已卅年，軍隊也已國家化，黃埔的使命繼承歷史，當然是效忠中華民國及憲法，保衛這塊土地及人民。