黃埔建校百年郵票挨批黯淡空洞 校友：設計不統一

為紀念陸軍軍官學校建校百年，中華郵政發行小全張1張，內含面值8元及28元郵票各1枚。但有軍校校友批評郵票上的圖畫（卡通）人物讓28元面額郵票感覺廉價，整體視覺效果略顯黯淡空洞，不足彰顯黃埔建校百年的力度。

今年6月16日是黃埔軍校建校一百周年校慶，中華郵政為感謝國軍官兵從不間斷的犧牲奉獻與保家衛國，發行小全張1張，內含面值8元及28元郵票各1枚。

中華郵政說明指，郵票圖案以國旗、校旗及黃埔時期的校門作為背景，四個時期的學生（黃埔、南京、成都及鳳山時期）立正並舉手敬禮，心中謹記校訓「親愛精誠」與「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，體現百年來黃埔子弟為國家貢獻心力的真性情。郵票及小全張版銘上的黃埔百年標誌，象徵繼往開來，並祈望國家長治久安、國祚綿延。

不過，多位官校校友看到郵票後，卻認為形似電腦繪圖的成果，與黃埔建校五十周年紀念郵票相比，在構圖與意涵上都遜色不少，整體視覺效果有些頭重腳輕，黯淡空洞，不足彰顯黃埔建校百年的力度。

當郵票真正貼票使用時更是如此，面額8元的郵票圖片中呈現不出百年校慶主題感；面額28元的郵票的官校學生面龐卡通感太強，也缺少了莊重感。

也有校友認為，郵票設計上，黃埔四個時期的主題人物，雖然表現出舉手敬禮的軍人姿態，卻沒有持槍或攜刀，軍人氣概不足，畫面上黃埔、南京、成都三個時期的學生穿著戰鬥服，鳳山時期卻著用典禮服，從設計原則而言，應該要求得統一。

此外，圖中的國旗、校旗雖迎風飄揚，但給人向後傾倒感，且此角度造成校旗上之完整校名被遮蔽，應是直立或前傾角度，才能營造出迎風飛揚向前挺進的視覺感。

另外，也有學者指出，郵票上使用中華民國陸軍軍官學校一百周年紀念字樣，但目前官校正式全稱應該就是陸軍軍官學校。根據官校校史記載，民國35年元旦，中央陸軍軍官學校易名為陸軍軍官學校，重新頒發校印，現行陸軍軍官學校組織規程的正式名稱，也就是陸軍軍官學校，既是正式發行郵票，名稱是否也應該與法規保持一致，以示鄭重。