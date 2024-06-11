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陸官國際生眼中的「台灣媽媽」 顧柔利助跨越語言文化障礙

中央社／ 台北11日電
陸軍官校共教中心顧柔利老師自民國76年開始於陸軍官校服務，並於82年接觸國際生的教學。中央社／陸軍司令部提供
陸軍官校共教中心顧柔利老師自民國76年開始於陸軍官校服務，並於82年接觸國際生的教學。中央社／陸軍司令部提供

陸軍軍官學校將於16日歡慶100週年校慶；陸軍今（11）日指出，陸軍官校國際生眼中，在官校服務的「台灣媽媽」顧柔利老師，透過中文教學，讓國際生跨越語言和文化的障礙，並能認識台灣、愛上台灣。

陸軍司令部今天發布新聞參考資料，顧柔利服務於官校共教中心，她的父親顧以能是陸軍官校第28期的校友，也曾在官校擔任教職。受父親影響，顧柔利對陸軍官校有著深厚的情感，這份情感促使她在大學畢業後，毅然決然爭取陸官教職工作，並且付出加倍心力，投注在學生及教學工作上，這份熱愛和奉獻精神也深深感染了她的學生們。

陸軍表示，明亮的教室裡，多位來自友盟國家的學生，身穿筆挺官校制服，聚精會神地學習艱澀的語言，站在他們面前的，就是他們口中的「台灣媽媽」顧柔利。

顧柔利表示，官校國際生來自不同文化背景，語言障礙讓他們在學習上遇到不少挑戰，特別是「這些國際生大多從來沒有接觸過中文，卻要銜接大學課程，對他們而言是個艱鉅的任務」。顧柔利自民國76年開始於陸軍官校服務，並於82年接觸國際生的教學。

然而顧柔利用她的耐心和陪伴，一步步幫助官校國際生克服困難，順利適應離鄉背井的官校生活。

陸軍指出，來自史瓦帝尼國際學生亞佳姵，去年順利通過華語文能力測驗（TOCFL），她表示，顧老師待人溫暖，是天生的照顧者，相當細膩地關照學生的需求與狀態，並且給予充份信任，每當發現學生有進步時，她一定會讓學生知道，以產生更多學習動力，在教學過程中，不會為求快速，直接用英語解釋，而是透過實用且適切的範例引導，讓學生充分理解吸收。

陸軍表示，顧柔利將對國際生的教育視為軍事外交的一環，因此充分運用戶外教學、社團活動的時機，帶領國際生認識台灣文化，諸如原住民文化園區、台南孔廟等地，都有國際生的足跡，讓他們實地體驗射箭、舞蹈等文化活動，這不僅豐富了國際生的課外生活，也加深了他們對台灣的熱愛。

陸軍指出，顧柔利陪伴國際生走過艱辛的學習歷程，建立起跨種族、跨文化、跨國界的情感連結，使得國際生在畢業後，依然與她保持密切聯繫，分享彼此的生活點滴。

這位國際生眼中的「台灣媽媽」用愛心和奉獻，在這30多年的教學生涯中，為來自世界各地的學生打造一個溫暖的家，她的故事不僅感動了無數學生，也讓大家看到跨國界的真情。

語言 陸軍

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