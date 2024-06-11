正步被廢除 媒體人：防長不理解訓練所求的「心理素質」

國防部宣布停止正步訓練，曾參與民間復刻正步活動發起人何啟聖今（11）日透過臉書社群貼文表示，官員並不了解正步在訓練過程中所要求的「心理素質」；軍人「出場」絕不能再蹈列隊不整、軟趴無力的前轍，民間自主推動正步不會停止。

何啟聖表示，國防部長顧立雄就任未滿月，即宣布要廢除正步，今年黃埔百年校慶的正步分列，有媒體以「絕響」、「走入歷史」稱之。事實上，正步絕無成為「絕響」的可能，因為就算顧立雄一人宣佈廢止，但民間仍然有動員能量，集結資源，再現正步雄壯威武的氣勢與軍容。

他表示，從近8年來正步的發展來看，2003年陳水扁任總統時，即已宣布軍中廢除正步，但在2016年因憲兵新訓中心志願役軍士官結訓典禮，七零八落的齊步分列，遂有「2016凱道五年級踢正步」活動的產生。當時活動也獲國防部肯定。

他說，這項「五年級踢正步」活動像一顆火種，深埋在許多期待中華民國國軍重振軍威的人們心裡，這才有了陸官99週年新式正步的誕生，以及今年黃埔百年校慶各軍種官校生全正步分列的呈現。

何啟聖說，網路上也有反對的不同聲音，這在民主國家實屬難免，那都是和顧立雄一樣，不了解正步在訓練過程中所要求的「心理素質」。動作的整齊劃一，緣於各兵的團隊默契與專注細節，象徵團結一致、訓練精實；踏步響亮，表現的軍人氣勢威武、意志剛強。這和三軍儀隊所走的「禮兵步」，有著相同的氣質意涵。軍人「出場」，絕對不能列隊不整、軟趴無力。

反對的聲音，擔心偏廢了「戰訓任務」。事實不然，在正步沒有廢除的那些年的軍校教育中，各兵科為強化本質學能所修習的專長科目，仍然照表操課，現今亦應如此。

何啟聖表示，最多的恐怕是將正步與獨裁畫上等號。但世界上評比民主的項目中，未曾見過有「正步」這一項。

他說，顧立雄有權利在沒搞懂正步在革命軍人訓練心法中的「哲理」之下，率爾廢除正步，但民間自主的力量，既然能在8年前將蒙塵13年的正步，重見天日，就難保不會有「下一次」。