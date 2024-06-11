快訊

被大姑夫控涉潛艦聲紋、內線交易不法案 徐巧芯5點聲明駁斥：歡迎來查

台股開盤漲126點 台積電漲13元開892元

有望終結戰爭？聯合國安理會首通過「美版停火協議」 以色列態度模糊引人揣測

把台海變無人地獄？美軍擬大量部署無人機 拖慢解放軍侵台腳步

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美軍印太司令巴帕羅日前表示，一項名為地獄的應變計畫，將讓美軍得以快速部署無人機干擾中共行動。圖為五角大廈。美聯社
美軍印太司令巴帕羅日前表示，一項名為地獄的應變計畫，將讓美軍得以快速部署無人機干擾中共行動。圖為五角大廈。美聯社

針對抑制北京犯台野心，美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）日前接受華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）專訪表示，一項名為地獄（Hellscape）的應變計畫，將讓美軍得以快速部署無人機干擾中共行動，為美國集結盟友爭取時間；羅金以美中軍事預算及軍力發展分析，他認為剩下的時間已經不多。

巴帕羅在新加坡參加安全論壇香格里拉對話場邊，接受羅金專訪，分析解放軍攻台對策。

巴帕羅表示，不能讓中國大陸國家主席習近平認為犯台很容易成功；北京想要的是安靜全面地發對動台戰爭，在全世界集結起來採取行動前，速戰速決並造成既定事實；習近平不會想重蹈俄國覆轍，侵略烏克蘭已成為一場持久的消耗戰。

巴帕羅表示，當北京展開侵略行動，美軍會部署數以千計的無人潛艇、船艦和飛機，湧入台海阻止解放軍的腳步，為台灣、美國與友軍爭取集結時間。

巴帕羅說，透過運用機密的軍事能力，把台海變成無人的地獄（hellscape），讓解放軍度過非常悲慘的一個月，為我方爭取時間；巴帕羅沒有透露計畫細節，但強調可以實現。

將無人機能力投入台海衝突，與美國五角大廈正在發展的大規模複製無人機計畫相呼應。

五角大廈去年9月推出複製（Replicator）計畫，預計花18個月到24個月，在不同的領域打造數千套自主武器系統，以小型、智能、便宜且大量的武器平台，來應對中國大陸的競爭，包含台海衝突；國防部本財政年度為這項計畫投入5億美元。

巴帕羅表示，大量發展無人機武器正是美國從烏克蘭戰場學到的經驗。

羅金分析，單一戰略無法阻止解放軍發展，北京正全面發展核能、海軍、空軍、網路、情報和電子戰能力（巴帕羅預估解放軍的年度預算高達7000億美元，而美國2024財年的國防預算約8400億美元），並透過經濟、政治和假訊息等手段來干擾台灣人民，推動統一進程，這些遠非印太司令部所能應對。

羅金表示，華府必須採取更多行動，增加習近平占領台灣所必須付出的成本。

此外，華府智庫美國企業研究所（AEI）與戰略暨國際研究中心（CSIS）近日分別提出報告，分析北京除了傳統軍事行動以外的灰色地帶行動。

AEI報告指出，北京意圖透過脅迫手段，來達成政治控制台灣的目的，這點較少受到關注，實際上美國、台灣和世界各國其實有能力制定反制措施，阻止北京的脅迫行動。

CSIS報告則提到，北京除了動用軍事力量封鎖台灣，更可能透過執法力量執行隔離台灣的任務，例如出動海警登船檢查，造成商船避開台海的實際效果，從而建立台海新常態。

五角大廈 北京 台海 美國 習近平 解放軍

延伸閱讀

華郵專欄作家：美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

漢翔攜美商攻無人機

陸籍男子駕船闖淡水河喊投誠 立委建議義務役投入前線

陸無人機飛金門發統戰傳單 金防部怒轟輕狂：視威脅採適當反制

相關新聞

打造地獄場景 美軍擬以大量部署無人機拖慢解放軍侵台腳步

針對抑制北京犯台野心，美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）日前接受華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogi...

血戰衡陽／日本防衛省檔案揭密 國軍迫擊砲差點擊斃日軍司令官

今年是日本侵華衡陽保衛戰80周年，這場耗時近50天的戰鬥，日軍屢攻不成，最後重整部隊，加派一個師團兵力，才在第三次總攻擊後，攻陷衡陽。根據日本防衛省編修戰史，缺乏重武器的衡陽守軍，利用手榴彈、迫擊砲，對日軍造成莫大威脅，日軍第11軍司令官橫山勇親臨衡陽前線指揮作戰，差點被國軍迫擊砲擊斃。

海軍官校再奪龍舟冠亞軍 成績比去年進步20秒

海軍官校龍舟代表隊去年在疫情後重新參加高雄愛河端午龍舟競賽，在大專男女混合組報名兩隊，就拿下冠軍與亞軍。今年官校捲土重來...

無人機飛金門發統戰傳單 福建科技公司傳被當局約談後撤空投影片

金門縣政府日前譴責有中國民眾連續兩天網路直播無人機闖至金門馬山一帶投擲不明物品的行為。據報導，涉事者為一家福建科技公司，...

漢光演習驗證交戰守則 專家疾呼作戰環境決定接戰規定

國軍漢光40號演習製發單兵RoE（接戰規定）小卡 ，準備驗證國軍過去缺乏的任務型接戰規定機制。前國防大學主任教官、備役上校王佩陸提醒軍...

國造騰雲大型無人機里程碑 5月中完成作戰測評

國造騰雲二代大型無人機為國機國造指標之一，知情人士今天表示，112年3月進入軍種作戰測評階段後，因發現可精進之處，於今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。