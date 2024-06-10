海軍官校再奪龍舟冠亞軍 成績比去年進步20秒

海軍官校龍舟代表隊去年在疫情後重新參加高雄愛河端午龍舟競賽，在大專男女混合組報名兩隊，就拿下冠軍與亞軍。今年官校捲土重來，再度包辦大專混合組的冠亞軍，而且時間從去年的128秒，進步到只花108秒，成績斐然。

海官表示，去年報名的兩隊，係以陸戰組與海軍組學生分別，今年改採混合，A隊是二年級以上的「老鳥」，B隊是正期班與士官二專班一年級的新手組成。相較於去年，今年校方提前採取「科學練兵」，提前三個月展開練習，並且針對每位選手的個別身體狀況，進行特殊訓練與營養補給等調整，果然成績大幅超前。去年拿下冠軍的A隊，成績是2分08秒，今年兩隊幾乎同時到達終點，成績分別是1分48秒318與1分48秒494，比去年進步足足20秒。