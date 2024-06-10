即時短評／陸籍快艇闖入淡水河口 中樞衛戍安全拉警報

北部海域今日發生陸籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，海巡是在船靠抵安檢碼頭才發現其為陸船。若進入河口的快艇當時未左轉駛入漁人碼頭，而是直接衝入淡水河河道，待駐防漁人碼頭的淡水海巡隊發現要出船緊追時，快艇恐怕已衝過關渡大橋，首都中樞衛戍安全拉警報。這恐怕又是一起中共灰色地帶作戰得逞的案例。

據了解，這艘只有一具舷外機的陸籍輕型小艇，要越過海峽中線直闖淡水河口，相當不易，外傳小艇是自母船下卸，但海巡官方並未證實。若有母船，海巡是否曾經掌握？必須探究。

據指出，第三桃竹巡防區是接獲海上漁民通報118，指稱有可疑快艇，通報巡防區雷達開始掌握時，快艇已衝至淡水外海6浬處，海域轄區第三巡防區並未在海上加以攔截。由於快艇航跡屬於進出港航線，海巡署於是全程採取雷達監控方式掌握，淡水隊並未派船主動出港就近監控，而是派員在港嘴守候，直至快艇進入河口自行轉進漁人碼頭（淡水第二漁港）港嘴，還與進出港的我國籍交通船擦撞發生事故後，才確認一艘大陸快艇。此時海巡第三巡防區也才趕抵漁人碼頭「現場」，協助扣留人、船。

按海巡「巡防區」正常運作模式，雷達操作手在發現無法辨識的可疑船隻進入12浬領海後，必須立刻通報海巡隊派遣在航海巡艇加以攔截檢查。但據了解，海巡是接獲漁民通報後，才發現此艇，當時根本已來不及攔截，因此被迫採雷達監控。

此案的敏感處，是這艘突入淡水河口的陸籍快艇，當時若未左轉進入漁人碼頭，而是逕自沿淡水河道繼續快速航行，此時海巡發覺不對才派遣駐防淡水河口的35噸快艇出發緊追，根本已來不及攔截。按海巡臨時機動出船速度研判，淡水隊最高航速能達42節的35噸艇，從人員集合、開車駛出漁人碼頭港嘴時，進入河心的陸籍快艇恐怕已闖過關渡大橋、準備轉進基隆河道，嚴重危及中樞衛戍安全。