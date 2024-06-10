漢光演習驗證交戰守則 專家疾呼作戰環境決定接戰規定

國軍漢光40號演習製發單兵RoE（接戰規定）小卡 ，準備驗證國軍過去缺乏的任務型接戰規定機制。前國防大學主任教官、備役上校王佩陸提醒軍方，台澎防衛作戰屬守勢作戰，作戰環境決定接戰規定，須因地制宜，不見得適用國際公約武裝衝突法交戰規定，否則恐限制部隊抵禦敵軍的行動部署。

王佩陸表示，他過去常教育學員思辯，台澎防衛作戰是否適用國際公約武裝衝突法交戰規定，當共軍犯台在我們的領土作戰，面對的敵人是要消滅你，運用各種手段、方法，你如何生存。國共內戰八路軍以人海戰術，百姓在前打著「中國人不打中國人」一路南下，就現在看來，接戰規定適用嗎？

他進一步說，在台澎防衛作戰中，國軍現在運用宮廟儲存彈藥，後備動員戰術位置運用，是否違反武裝衝突法？他說，就公約而言當然違法，但共軍侵犯我國領土，我自己限制不能使用，那國軍如何在高度城鎮化的地區作戰？

王佩陸表示，作戰環境決定接戰規定，防衛作戰處守勢作戰，更是生死存亡之戰，何種接戰規定適用國軍才是讓國軍生存之道？他認為，就國軍本土守勢防衛作戰而言，美軍自攻勢作戰、國際公約所衍生出的交戰準則，不見得適用於國軍。國防部應反思我國防衛作戰是生死存亡之戰，接戰規定不適用套用美軍或外國的應用模式，以免反而限制部隊行動。