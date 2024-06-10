後備射擊訓練 專家：若訓能經費夠可廣設模擬館

國防部今年擴大舉辦後備軍人志願射擊訓練，獲得受訓者好評。軍事學者指出，若未來師資、訓能及預算充足，可在全台設立射擊協會或「模擬館」，讓後備軍人乃至一般民眾，都能進行步槍、機槍，甚至操作短程飛彈等訓練。

國防部去年首度舉辦「後備軍人步槍射擊訓練營」共4梯次，今年擴大為全台（含澎湖縣）18個縣市後備旅各舉辦1梯次，更名「後備軍人志願參加射擊訓練」，參加資格為具備後備軍人身分，退伍未滿12年且今年未納入教召或臨時召集，半天課程使用T65K2步槍，共射擊48發步槍彈。

國防部向中央社記者表示，今年由縣市後備旅結合教召流路，各辦理1梯次施訓。依據射擊訓練梯次規劃，至6月4日，已有新北、南投、台南、基隆、台中、高雄、花蓮、台北與苗栗等縣市後備旅完成施訓。

對於受訓者認為今年改為半天，訓練時數與射擊發數過少。前國防部全民防衛動員室（全民防衛動員署前身）主任、現任國防安全研究院學者韓岡明認為，以現行4個小時內實彈射擊48發的訓練方式，基本是足夠的。

國防院學者蘇紫雲建議，未來可逐步提升射擊發數，並借鏡立陶宛，在軍方支持下評估成立射擊協會，在台灣成立民間靶場，讓民間所有人士參與報名，接受射擊訓練或體驗射擊，藉以跟官方實施的後備射擊訓練相輔相成，達到全社會防衛的目標。

至於訓練科目部分，國防院助理研究員許智翔指出，後備軍人射擊訓練內容，應盡可能將各種射擊跟戰術動作，做比較完整的訓練跟練習；畢竟在城鎮及各種複雜環境下，部隊接戰很難只會在臥射狀態下進行。

許智翔表示，現代戰場的戰事節奏快速，從現有各地戰例看，部隊的機動跟運動是生存的必要條件，後備軍人志願射擊訓練可能會需要有臥射之外的訓練方式，以 讓後備軍人的訓練，可達到一個基本水準。

許智翔指出，增加其他兵器的訓練、或放寬報名者退伍超過12年也能報名，「當然是很好」，但首先還是要先試著把基礎的步槍射擊訓練加以練習紮實，再擴及外溢到其他類型的兵器裝備。

韓岡明從落實全民防衛理念建議，若未來師資、訓能及預算充足，行有餘力之時，可在全台各鄉鎮成立「模擬館」，讓暫時無法接受實彈射擊複訓的後備軍人、乃至一般民眾，都能進行步槍、機槍，甚至短程飛彈使用方式等訓練，藉此擴大成效。