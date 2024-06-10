黃埔建校百年校慶 陸官合理冒險體驗場開放民眾體驗

陸軍官校6月16日黃埔建校百年校慶當日，下午將開放營區供民眾參觀，校區內耗資5600萬元甫落成用來訓練官兵膽識的合理冒險體驗場，部分設施開放民眾體驗使用。設施中有許多高、低空體驗設施，相當刺激，膽大的民眾不要錯過。

官校合理冒險訓練場佔地達4800平方公尺，是南部最大的訓練場域，透過低空設施、高空設施、團隊挑戰設施及冒險塔設施等四大類課程，讓人在空中棧道或索具上行走、跳躍、攀爬，協助入伍生或志願役新兵克服空間的心理恐懼，地面上安全人員則透過索具與吊環作為安全輔助設施，設施與安全設備自美、法引入，除陸軍官校入伍生外，高雄九曲堂的陸軍117旅新兵也在此處受訓。陸軍南、北測考中心也有相同設施。

官校合理冒險場現有低空設施13項、高空設施10項、團隊挑戰設施23項及冒險塔設施3項，計有4類49項，各項設施、裝備經美國繩索挑戰技術協會(ACCT)認證為合格訓練場地。

陸軍官校表示，陸軍軍官學校一百週年校慶當日，合理冒險訓練設施將有五項設施開放民眾體驗，包括姻緣路、黑羊白羊、蜘蛛網、四角賞鯨船、移動式隔島躍進等5項，內容包括

多人團體合作與人員高空行走項目。體驗時間為16日下午13時30分至17時30分。