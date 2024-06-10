聽新聞
test
0:00 / 0:00
觀察站／為台海降溫 勿忘黃埔密碼
黃埔百年校慶儀程六日首度預演前，國防部甫將規畫的總統蒞臨、視導內容呈報總統府獲准，完全按軍中既有程序實施。在共軍揚言對台持續軍演施加軍事威懾時，似乎顯示賴總統在就職演說喊出「兩國互不隸屬」後，以擁抱建軍連結兩岸無法分割的「黃埔密碼」，作為降低區域緊張方法之一。
新任國防部長顧立雄推動多項新政，廢除部隊正步、刺槍術訓練，免除休假互助組回報與開放出國自由行，以及取消美眾議院前議長裴洛西來台，軍令系統推動的主副主官輪值制度，國軍基層一致好評。
但這也被解讀是民進黨官員執政之初，與軍方交好的慣有套路。蔡政府執政之初，幕僚在軍中大力宣傳將去除任何形式主義的要求，如允諾免除首長蒞部時官兵必須大舉清潔環境；時任國防部長馮世寬就任時，還曾聲言推動減少上級督導，並減少公文。
但這些「創新」做來困難，不少因流於理想，原地踏步至今，甚至「愈減愈繁」；不過，對內至少能為首長先塑造開明形象。因此，新任文人國防部長與軍方還有一段蜜月期，選舉前才見真章。
黃埔百年校慶有兩岸互爭歷史話語權的內涵，兩岸都在傾聽對方話語。美國總統拜登縱使多次公開聲稱有意保台，但西方世界畢竟仍為俄烏戰爭、以哈戰爭翻騰，我方毋須此時成為問題製造者。賴總統六月十六日當天在陸軍官校除行禮如儀外，向部隊訓話內容動見瞻觀，能否藉此降低當前台海情勢的敏感？考驗當局智慧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言