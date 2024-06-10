觀察站／為台海降溫 勿忘黃埔密碼

黃埔百年校慶儀程六日首度預演前，國防部甫將規畫的總統蒞臨、視導內容呈報總統府獲准，完全按軍中既有程序實施。在共軍揚言對台持續軍演施加軍事威懾時，似乎顯示賴總統在就職演說喊出「兩國互不隸屬」後，以擁抱建軍連結兩岸無法分割的「黃埔密碼」，作為降低區域緊張方法之一。

新任國防部長顧立雄推動多項新政，廢除部隊正步、刺槍術訓練，免除休假互助組回報與開放出國自由行，以及取消美眾議院前議長裴洛西來台，軍令系統推動的主副主官輪值制度，國軍基層一致好評。

但這也被解讀是民進黨官員執政之初，與軍方交好的慣有套路。蔡政府執政之初，幕僚在軍中大力宣傳將去除任何形式主義的要求，如允諾免除首長蒞部時官兵必須大舉清潔環境；時任國防部長馮世寬就任時，還曾聲言推動減少上級督導，並減少公文。

但這些「創新」做來困難，不少因流於理想，原地踏步至今，甚至「愈減愈繁」；不過，對內至少能為首長先塑造開明形象。因此，新任文人國防部長與軍方還有一段蜜月期，選舉前才見真章。

黃埔百年校慶有兩岸互爭歷史話語權的內涵，兩岸都在傾聽對方話語。美國總統拜登縱使多次公開聲稱有意保台，但西方世界畢竟仍為俄烏戰爭、以哈戰爭翻騰，我方毋須此時成為問題製造者。賴總統六月十六日當天在陸軍官校除行禮如儀外，向部隊訓話內容動見瞻觀，能否藉此降低當前台海情勢的敏感？考驗當局智慧。