聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃埔百年校慶預演／女軍校生 空前絕後踢正步

聯合報／ 記者洪哲政／高雄報導
因應黃埔百年校慶，女性官校生首次編成正步連，實施分列校閱。圖為女軍校生連隊以「端背槍」姿勢，預演向三軍統帥致敬。記者洪哲政／攝影
因應黃埔百年校慶，女性官校生首次編成正步連，實施分列校閱。圖為女軍校生連隊以「端背槍」姿勢，預演向三軍統帥致敬。記者洪哲政／攝影

陸軍官校六月十六日舉辦「黃埔建校百年校慶」，六日進行第一次全程預演。陸軍官校、國防大學女學生首度編成九乘十的正步連方隊，進行距離長達一百餘公尺、每分鐘須行進一百零二步的正步行進，以端背槍姿勢向三軍統帥致敬。

閱兵分列式中，除安排盟邦軍校校旗隊參與外，美國北喬治亞大學也派旗隊來台祝賀校慶，美國國旗將通過觀禮台向黃埔校慶致敬。

陸軍司令部規畫，賴清德總統十六日將在國防部長顧立雄陪同下，九時抵達陸軍官校接受迎賓禮，除校閱學生分列部隊、參觀校史館新開設的陸官校史數位互動展外，中午也將參加學生會餐，可望全程參與校慶典禮。

黃埔建校一百周年校慶六日第一次全程預演，由第四作戰區指揮官呂坤修主持。按軍方展示當日賴總統須採取的儀程步驟，賴總統致詞後，將帶領部隊朗誦由國民革命軍之父先總統蔣公手訂的「中華民國陸海空軍軍人讀訓」。陸軍官校安排的校慶儀程，預演前甫向府方完成簡報獲准。

參演閱兵暨分列式的演習部隊，總共編成十八個閱兵連，以新式正步實施分列。不過，新任國防部長顧立雄日前以「不符合戰訓本務的形式主義」為由，宣布取消國軍踢正步與刺槍術的訓練，因此，這是我國女性軍校生首次編成正步連實施分列校閱，也將是最後一次。

國防部 美國 陸軍

延伸閱讀

黃埔百年校慶的第一與最後一次 女軍校生正步連首曝光

黄埔建校百年慶祝傳承兩岸建校史 傳賴清德將全程參與

不只取消傳統刺槍術！ 顧立雄7大國防革新一次看

于北辰稱內鬥內行 黃奕炳酸：退伍很快學會給人戴紅帽

相關新聞

國軍女力占比升至16.9% 軍階漸高

國軍現有多少女性官兵？國防部最新數據顯示，今年初比率為百分之十六點九，代表現有女性軍人總數，約為兩萬八千人。其中女性比率...

軍中自殺防治屢遇困境 林岱樺促國防部落實心輔工作

民進黨立委林岱樺今天表示，根據統計資料顯示，在過去八年內，共有136名國軍官兵不幸自殺身亡，呼籲國防部落實心輔工作，並對...

新聞眼／超收女兵補男兵 政策趨緩

隨著兩性平權概念日漸普及，國軍轉型志願化之後，又始終為人力不足所苦，在這種情況下，女性官兵比率與官階逐步上升是正常趨勢。...

黃埔百年校慶預演／女軍校生 空前絕後踢正步

陸軍官校六月十六日舉辦「黃埔建校百年校慶」，六日進行第一次全程預演。陸軍官校、國防大學女學生首度編成九乘十的正步連方隊，...

觀察站／為台海降溫 勿忘黃埔密碼

黃埔百年校慶儀程六日首度預演前，國防部甫將規畫的總統蒞臨、視導內容呈報總統府獲准，完全按軍中既有程序實施。在共軍揚言對台...

中共的第五縱隊在哪？民進黨荒謬論述猶如綠色恐怖

日前民進黨立委沈伯洋受訪時，談到中共武力犯台時，可能會指揮在台灣的「第五縱隊」進行破壞或癱瘓基礎設施，認為台灣應該要有個應對的作戰中心，針對國內高風險群約數十萬人進行控管，這種荒謬的論述若出自隱身網路背後的綠營側翼，也就算了，連執政黨立法委員也煞有其事的主張，加上民進黨中央政策會執行長王義川一番以手機訊號分析青鳥行動群眾的言論，搞不好「綠色警總」早就存在，你我早就被這個只看顏色的政府監控。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。