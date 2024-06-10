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黃埔百年校慶預演／女軍校生 空前絕後踢正步
陸軍官校六月十六日舉辦「黃埔建校百年校慶」，六日進行第一次全程預演。陸軍官校、國防大學女學生首度編成九乘十的正步連方隊，進行距離長達一百餘公尺、每分鐘須行進一百零二步的正步行進，以端背槍姿勢向三軍統帥致敬。
閱兵分列式中，除安排盟邦軍校校旗隊參與外，美國北喬治亞大學也派旗隊來台祝賀校慶，美國國旗將通過觀禮台向黃埔校慶致敬。
陸軍司令部規畫，賴清德總統十六日將在國防部長顧立雄陪同下，九時抵達陸軍官校接受迎賓禮，除校閱學生分列部隊、參觀校史館新開設的陸官校史數位互動展外，中午也將參加學生會餐，可望全程參與校慶典禮。
黃埔建校一百周年校慶六日第一次全程預演，由第四作戰區指揮官呂坤修主持。按軍方展示當日賴總統須採取的儀程步驟，賴總統致詞後，將帶領部隊朗誦由國民革命軍之父先總統蔣公手訂的「中華民國陸海空軍軍人讀訓」。陸軍官校安排的校慶儀程，預演前甫向府方完成簡報獲准。
參演閱兵暨分列式的演習部隊，總共編成十八個閱兵連，以新式正步實施分列。不過，新任國防部長顧立雄日前以「不符合戰訓本務的形式主義」為由，宣布取消國軍踢正步與刺槍術的訓練，因此，這是我國女性軍校生首次編成正步連實施分列校閱，也將是最後一次。
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