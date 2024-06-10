國軍女力占比升至16.9% 軍階漸高

國軍現有多少女性官兵？國防部最新數據顯示，今年初比率為百分之十六點九，代表現有女性軍人總數，約為兩萬八千人。其中女性比率最高的空軍，已突破兩成。上校以上高階幹部，約有一百六十人。

值得注意的是，女性軍官與士官的比率持續上升，女性士兵卻由百分之十四點五降到百分之十三，少了約七百人。從招募狀況也可看出，前幾年軍方經常利用超額招收女兵，填補男兵招募不足的缺口，如今這種現象已經不再。

依國防部向記者提供的數據，目前女性比率為百分之十六點九，相較三年前百分之十五點六，高了一點三個百分點。陸海空三軍的女性都呈現上升趨勢：陸軍由百分之十四點二升至十五點二，海軍由百分之十三點九升至十五點三；女性比率最高的空軍，由百分之十八點二升至廿點五。

近3年國軍女性比率 製表／程嘉文 圖／聯合報提供

女性在軍中階級也逐漸升高，上校以上高階軍官的女性比率，三年前為百分之四點九，如今是百分之五點七，推算約為一百六十人。三年前有兩位現役女少將，如今是一位中將、三位少將。

若依階級來看，官士兵三大區塊，目前女性各占百分之十七點三、百分之十八點三、百分之十三。與三年前相較，軍官增加二點六個百分點，士官增加一點六個百分點，士兵却下降一點五個百分點。

從近三年志願役士兵招募狀況也可看出端倪：民國一一○年原計畫招募九一九位女性士兵，最後招了一八二九人，幾乎加倍，也彌補男兵招募不足的缺額，總募得人數因此比預計數字還多了六八八人。然而「超收女兵補男兵」的情況，近兩年明顯減少：前年度女兵計畫招募一一六一人，實際募得一三七四人，超收百分之十八；去年度女兵計畫招募一二三二人，實際募得一二六三人，僅超收百分之二點五。