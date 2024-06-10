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新聞眼／超收女兵補男兵 政策趨緩

聯合報／ 本報記者程嘉文

隨著兩性平權概念日漸普及，國軍轉型志願化之後，又始終為人力不足所苦，在這種情況下，女性官兵比率與官階逐步上升是正常趨勢。然而，女性士兵不升反降，該如何解讀此一現象？

部隊三大區塊中，軍官與士官都會長期服役，如今退伍者可能是廿、卅年前加入，當時女性比率還極低。新陳代謝之下，女性比率自然逐年上升。士兵階級不同於軍士官，多數人年資都在三、四年之內，因此女性士兵減少，代表國防部對於招收女兵某程度踩煞車。

部隊基本架構男多女少，然而過去幾年常出現，由於男性招募不易，結果招收遠高於原規畫比率的女兵。以民國一一○年度而言，原訂招募士兵名額中，女生只占百分之七點一，實際上因為男生招不足額，女生大幅增收，實際女性比率成為百分之十三點五。

短短數年內，女性軍人比率快速攀升，也帶給部隊意想不到的問題：除了感情等管理問題之外，女性先天體能略遜男性；還必須有獨立的寢室，並且設置門禁、鐵窗等設施。偏遠離島、高山營區或潛艦等，都不適合派任女性。導致女性官兵在職務調遣時，要先考量新單位的硬體設施是否可容納，有時必須多人一起調動，比男性增加許多顧慮。

據軍方官員透露，「超收女兵補男兵」的明顯與否，也與前後任部長的態度相關。嚴德發部長任內，肩負募兵轉型必須成功的政治壓力，因此全力要求完成「編現比九成」目標；上級緊盯人數之下，大招女兵自然成為基層因應之道。到了邱國正部長任內，認為部隊業務有效運作，比人員編現比達標更重要。高層重視之處不同，部隊超收女兵的情況也就趨緩。

國防部 女生

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