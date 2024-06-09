黃埔百年校慶的第一與最後一次 女軍校生正步連首曝光

陸軍官校6月16日黃埔建校百年校慶，6日進行第一次全程預演。陸軍官校、國防大學女學生首度編成9x10正步連方隊，進行距離長達100餘公尺、每分鐘須行進102步的正步行進，以「端背槍」姿勢向三軍統帥致敬。

校慶當日三軍四校學生閱兵暨分列式，將由賴清德總統校閱。新任國防部長顧立雄以「不符合戰訓本務的形式主義」為由，宣布取消國軍踢正步與刺槍術的訓練。因此這是我國女性軍校生首次編成正步連實施分列校閱，屆時也將是最後一次。女性正步連颯爽英姿，在預演中首度曝光。

陸軍官校女性軍校在黃埔99周年校慶時，即曾戴鋼盔、穿著迷彩服，編入男性分列部隊中踢正步，百年校慶特別單獨編成兩個女生連接受校閱，在分列中由陸軍官校、國防大學女生連壓軸，採正步通過觀禮台接受校閱。校閱序列中也有女性旅營級實習幹部，在部隊前擺手踏著正步受校。

因應新任國防部長顧立雄指示，陸軍官校取消原7個聯兵旅派兵參與黃埔百年校慶，演習部隊由陸、海、空軍官校及國防大學政戰、管理與理工學院等6所軍事院校學生組成，編成18個連參與校閱，男女部隊角頭崢嶸，集訓期間相互比拼隊伍槍線、腳線的一致與整齊性。記者現場觀察，在費力耗勁的正步行進中，集訓期間被曬得黝黑神氣女性閱兵連，表現不遜男性部隊。

官員表示，在男性閱兵連環伺下，來自陸軍官校與國防大學兩個女生連，自我要求極高，幹部嚴格要求必須百分百落實正步操典裡的記載，男女沒有差別待遇，訓練有成。

陸軍新式正步準則記載：「一、閱兵分列式係為「國軍基本教練」一環，執行作法區分正步與齊步，均為檢閱部隊方式之一。二、分列式時，聞「正步–走」口令，以近戰戰技「用槍」姿勢，行正步步伐；聞「向右–看」口令，以「端背槍」敬禮姿勢，行正步步伐。三、正步動作要領：左腳微曲前提，小腿向前猛踢，膝蓋伸直，腳掌離地約30公分，腳尖微向下壓，然後全腳掌著地，體重即移於左腳上，同時右腳離地，依此要領兩腳交互前進，上體保持正直，行進速度每分鐘102步。」