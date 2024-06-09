黃埔百年校慶的第一與最後一次 女軍校生正步連首曝光
陸軍官校6月16日黃埔建校百年校慶，6日進行第一次全程預演。陸軍官校、國防大學女學生首度編成9x10正步連方隊，進行距離長達100餘公尺、每分鐘須行進102步的正步行進，以「端背槍」姿勢向三軍統帥致敬。
校慶當日三軍四校學生閱兵暨分列式，將由賴清德總統校閱。新任國防部長顧立雄以「不符合戰訓本務的形式主義」為由，宣布取消國軍踢正步與刺槍術的訓練。因此這是我國女性軍校生首次編成正步連實施分列校閱，屆時也將是最後一次。女性正步連颯爽英姿，在預演中首度曝光。
陸軍官校女性軍校在黃埔99周年校慶時，即曾戴鋼盔、穿著迷彩服，編入男性分列部隊中踢正步，百年校慶特別單獨編成兩個女生連接受校閱，在分列中由陸軍官校、國防大學女生連壓軸，採正步通過觀禮台接受校閱。校閱序列中也有女性旅營級實習幹部，在部隊前擺手踏著正步受校。
因應新任國防部長顧立雄指示，陸軍官校取消原7個聯兵旅派兵參與黃埔百年校慶，演習部隊由陸、海、空軍官校及國防大學政戰、管理與理工學院等6所軍事院校學生組成，編成18個連參與校閱，男女部隊角頭崢嶸，集訓期間相互比拼隊伍槍線、腳線的一致與整齊性。記者現場觀察，在費力耗勁的正步行進中，集訓期間被曬得黝黑神氣女性閱兵連，表現不遜男性部隊。
官員表示，在男性閱兵連環伺下，來自陸軍官校與國防大學兩個女生連，自我要求極高，幹部嚴格要求必須百分百落實正步操典裡的記載，男女沒有差別待遇，訓練有成。
陸軍新式正步準則記載：「一、閱兵分列式係為「國軍基本教練」一環，執行作法區分正步與齊步，均為檢閱部隊方式之一。二、分列式時，聞「正步–走」口令，以近戰戰技「用槍」姿勢，行正步步伐；聞「向右–看」口令，以「端背槍」敬禮姿勢，行正步步伐。三、正步動作要領：左腳微曲前提，小腿向前猛踢，膝蓋伸直，腳掌離地約30公分，腳尖微向下壓，然後全腳掌著地，體重即移於左腳上，同時右腳離地，依此要領兩腳交互前進，上體保持正直，行進速度每分鐘102步。」
國際間目前女性軍人採用正步的國家，尚有印度、烏克蘭、越南、柬埔寨、俄羅斯北韓與中國大陸等。我國行進間採取用槍與端背槍姿勢轉換的新式正步，訓練難度高。校慶當日有陸官專科班畢業校友組成正步連展示國軍舊式的托槍正步，可兩相比較。
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