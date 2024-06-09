黄埔建校百年慶祝傳承兩岸建校史 傳賴清德將全程參與

陸軍官校6月16日黃埔建校百年校慶，6日進行第一次全程預演。閱兵分列式中，除安排盟邦軍校校旗隊參與外，美國北喬治亞大學也派旗隊來台祝賀校慶，美國國旗將通過觀禮台向校慶黃埔致敬。依據陸軍司令部規劃，賴清德總統將在國防部長顧立雄陪同下參與活動，除校閱學生分列部隊、參觀校史館新開設的陸官校史數位互動展外，中午也將參加學生會餐，全程參與校慶典禮，已向府方完成簡報獲准。

黃埔建校100週年校慶6日第一次全程預演，由第四作戰區指揮官呂坤修主持。按軍方展示當日賴總統須採取的儀程步驟，在現場鳴禮砲21響、迎接統帥旗，校閱官將乘車全場檢閱參演部隊，返回閱兵台檢閱分列式後，將面對司令台國旗暨國父遺像，依序奏樂、唱國歌，向國旗暨國父遺像行最敬禮、恭讀國父遺囑後，由賴總統致詞，其後帶領部隊朗誦由國民革命軍之父的「先總統蔣公」手訂的「中華民國陸海空軍軍人讀訓」。

陸軍官校安排的校慶儀程，預演前甫向府方完成簡報獲准，而司令台周邊有關主權中華民國主權象徵與建校文化，都沒有改變，如司令台頂上碩大的國徽，尤其10X15公尺的巨幅國旗展旗通過司令台前，司儀特別朗聲指出，「有足夠的國家認同，是國家發展重要先決條件；期望國軍與國人們能共同守護愛護這面國旗及我們的國家」。

參演閱兵暨分列式的演習部隊，由陸、海、空軍官校及國防大學政戰、管理與理工學院等6所軍事院校學生所組成，總共編成18個閱兵連；閱兵暨分列式時以陸軍軍官學校軍樂隊為首，並由國旗隊、陸官「黃埔、南京、成都、鳳山」等四時期服飾展車隊、聯合校旗隊及各校學生連的順序接受校閱。

序列中曾參與八二三、古寧頭保台戰役的正37年班退役上校王逸民、正38年班退役上校史義祥、正37年班退役少校秦桂英、專修44年班退役少校楊世平等傑出校友，將乘坐悍馬車接受致敬。

而在分列序列中，軍方也安排友邦瓜地馬拉、巴拉圭軍校、盟邦美國北喬治亞大學校旗隊，以齊步方式通過觀禮台向校慶致敬。瓜地馬拉軍校、巴拉圭軍校建校歷史分別有150年、109年歷史，北喬治亞大學(University of North Georgia)位於美國喬治亞州達洛尼加市，是一所美國州立大學，設有四年制大學儲備軍官訓練團（ROTC），與我各官校交流頻繁。