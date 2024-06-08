軍中自殺防治屢遇困境 林岱樺促國防部落實心輔工作

民進黨立委林岱樺今天表示，根據統計資料顯示，在過去八年內，共有136名國軍官兵不幸自殺身亡，呼籲國防部落實心輔工作，並對現行的「三級自殺防處機制」能否真正發揮實效，作出檢討。

林岱樺指出，雖然國防部政治作戰局一直強調，建立了周延的「三級自殺防處機制」，涵蓋預防、危機處置和事後追蹤等環節。但實際操作中，這套機制往往淪為「只剩下口號」，缺乏具體有效的執行力。軍人在服役期間承受了很大的壓力和挑戰，可能會面臨各種心理問題，如壓力、焦慮、創傷後壓力症候群等，應該從如何提供適切的心理健康支援服務，協助他們舒緩心理壓力。

林岱樺表示，要以更人性化、同理心的方式，關注軍人的感受和需求，讓他們感受到被社會所重視和珍視，只有這樣，軍人才能夠全心全意地服務國家，而不會因心理壓力過大而難以承擔。應該思考如何建構一個更加關懷軍人的工作環境，通過完善的心理健康支援、就業協助等措施，讓軍人感受到社會的溫暖和重視。

林岱樺說，軍中是24小時不間斷的壓力環境，絕不是威權思維下的人道關懷態度能夠處理，應該是制度結合政策，從根本上進行解決；她期待，以文人出身的國防部顧立雄部長的智慧及高度，能夠為軍中的人性化管理做出具體改革與貢獻。

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