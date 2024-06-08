快訊

陸無人機闖金門投放傳單…縣府批擾飛安 金防部也出聲

半個月訪台行落幕！親切替粉絲簽完名才上機 黃仁勳預告今年還會來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍中自殺防治屢遇困境 林岱樺促國防部落實心輔工作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供

民進黨立委林岱樺今天表示，根據統計資料顯示，在過去八年內，共有136名國軍官兵不幸自殺身亡，呼籲國防部落實心輔工作，並對現行的「三級自殺防處機制」能否真正發揮實效，作出檢討。

林岱樺指出，雖然國防部政治作戰局一直強調，建立了周延的「三級自殺防處機制」，涵蓋預防、危機處置和事後追蹤等環節。但實際操作中，這套機制往往淪為「只剩下口號」，缺乏具體有效的執行力。軍人在服役期間承受了很大的壓力和挑戰，可能會面臨各種心理問題，如壓力、焦慮、創傷後壓力症候群等，應該從如何提供適切的心理健康支援服務，協助他們舒緩心理壓力。

林岱樺表示，要以更人性化、同理心的方式，關注軍人的感受和需求，讓他們感受到被社會所重視和珍視，只有這樣，軍人才能夠全心全意地服務國家，而不會因心理壓力過大而難以承擔。應該思考如何建構一個更加關懷軍人的工作環境，通過完善的心理健康支援、就業協助等措施，讓軍人感受到社會的溫暖和重視。

林岱樺說，軍中是24小時不間斷的壓力環境，絕不是威權思維下的人道關懷態度能夠處理，應該是制度結合政策，從根本上進行解決；她期待，以文人出身的國防部顧立雄部長的智慧及高度，能夠為軍中的人性化管理做出具體改革與貢獻。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

創傷後壓力症候群 國軍 國防部 林岱樺 軍人 顧立雄

延伸閱讀

國軍「生育子女、育有子女」調查 顧立雄也被考倒

國軍休假不必回報、不踢正步 顧立雄新上任採「減法」思維

「文人防長」明赴立院委員會報告 徐巧芯：讓大家知道顧立雄有沒有料

相關新聞

影／陸無人機闖金門空投傳單稱「給灣灣部隊送溫暖」 183字全文曝光

今天下午大陸無人機再次飛越金廈海域，這次是由大陸抖音號中利科技所操控並全程直播，抖音影片顯示無人機飛至金門馬山哨所投放傳...

美空軍官校台生家人赴美遇車禍重傷 家扶援助：一日家扶人 終身家扶情

由空軍官校選派赴美就讀美國空軍官校的學生徐皓明，上個月畢業典禮前夕與外婆、母親祖孫3人在美國發生車禍，徐皓明本人無大礙，...

陸無人機闖金門投放傳單…縣府批博流量影響飛安 金防部：未飛到營區

今天下午大陸無人機再次飛越金廈海域，透過抖音影片顯示無人機飛至金門馬山哨所投放傳單。金門縣府及金防部今晚發布聲明批評玩家...

軍中自殺防治屢遇困境 林岱樺促國防部落實心輔工作

民進黨立委林岱樺今天表示，根據統計資料顯示，在過去八年內，共有136名國軍官兵不幸自殺身亡，呼籲國防部落實心輔工作，並對...

陸無人機闖金門「天下第一哨」 空投傳單稱「給灣灣部隊送溫暖」

今天下午大陸無人機再次飛越金廈海域，這次是由大陸抖音號中利科技所操控並全程直播。無人機飛至號稱「天下第一哨」的馬山播音站...

美軍校台生徐皓明家人赴美車禍 澎縣府全力協助醫療費用

空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明今年畢業，他的母親及外婆赴美參加畢業典禮時遭遇車禍，澎湖縣府到徐家探訪，徐父紅著眼眶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。