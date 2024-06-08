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留美學生家人在美車禍 空官開設急難專戶協助

中央社／ 台北8日電
徐皓明在今年5月30日從科羅拉多的美國空軍官校(United States Air Force Academy)畢業，母親和外婆參加畢業典禮，卻遭遇車禍。圖／徐皓明提供
徐皓明在今年5月30日從科羅拉多的美國空軍官校(United States Air Force Academy)畢業，母親和外婆參加畢業典禮，卻遭遇車禍。圖／徐皓明提供

空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明今年畢業，他的外婆及母親赴美參加畢業典禮時，不幸遭遇車禍，高額醫療費不堪負荷。空軍官校已開設急難救助專戶，明天起將正常進行轉帳作業。

空軍昨天表示，已協調駐美代表處幫助徐皓明生活照顧、辦理保險給付、理賠、醫療協助及協調美空軍官校提供法律諮詢等事宜，為因應保險理賠不足支應後續醫療照顧費用，已於空軍官校開設急難救助捐款專戶，鼓勵空軍同袍捐款。

空軍官校昨天於臉書專頁公布「空軍官校留美學生徐皓明急難救助專戶」的捐款專戶帳號等細節，帳戶設於台新銀行岡山分行，眾多網友轉貼該則文章，不少民眾也留言表示已捐款，並盼望徐皓明的外婆及母親度過難關。

不過，空軍官校今天於臉書專頁指出，急難救助專戶因台新銀行今天進行維修，無法執行轉帳作業，明天將恢復正常作業。

空軍人士今天表示，急難救助專戶開立的目的主要是對內募款，專戶為開放性帳戶，倘若民眾願意捐款，空軍都表示感謝與歡迎。

保險 捐款 空軍

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