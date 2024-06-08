黃埔百年憶往 大象林旺曾是養在陸官南營區的戰象
陸軍官校本月16日將迎來黃埔一百週年校慶，校區當日下午將開放民眾參觀。陸官南營區有一處林旺公園，有象形雕塑的水池造景，紀念當年名將孫立人在此創設「第四軍官訓練班」時，隨軍豢養在校區的戰爭工作象林旺。
林旺本名「阿美」，原是日軍所屬的戰象，後於二戰期間為西點軍校畢業的名將孫立人將軍所獲，並在1947年隨孫立人一路輾轉來到台灣，並安置在鳳山的「第四軍官訓練班」內飼養，即現為陸軍官校南營區的林旺公園。
據陸官校友譚熊口述回憶，「大象是當時台灣從所未有的動物，林旺來到官校後，受到孫將軍疼愛，並且成為了最受官校師生兵歡迎的明星，許多官兵一有空檔便會來觀看、餵食」。民國43年，孫立人調任總統府參軍長，便安排林旺交給台北市圓山動物園照顧，成為動物明星。當年動物園覺得「阿美」這名字太像女生，因此將牠改名成陽剛威猛的林中之王「林王」，但因記者誤聽，而被報導成「林旺」，這名字成為了台灣數代人共同記憶。
「林旺」在台灣的第一個家「第四軍官訓練班」，是黃埔軍校在鳳山復校的根基；當年孫立人選定鳳山為部隊訓練基地，以至1950年陸軍官校沿用該地復校。「第四軍官訓練班」雖僅短暫存在3年，但期間訓練新軍達50萬人次；其中青年軍201師接受整訓後，參與保台首戰金門「古寧頭戰役」大敗共軍。
黃埔於1950年在鳳山復校，陸官28期畢業、曾任陸軍官校土木系主任、現年89歲的顧以能回憶說，「復校初期時校園仍是一片荒蕪，且教學設備的簡陋，但43年官校配合大學制度改行四年新制教育，為滿足改制後教育時間增長，以及每年招考新生名額遞增的住用需求，乃採逐年計畫措施，將原有營房，分批改為學生宿舍及教室；此外，學校亦為增進學生課外進修的良好風氣，遂於1955年由先期校友發起捐款，於大操場南緣興建圖書館一棟等。」
陸軍司令部表示，隨時光流逝，在數代前輩胼手胝足的建設下，陸軍官校從復校初期的簡陋，逐步發展至今，已擁有完善的現代化軟硬體設施。走過百年歲月，官校在數代黃埔人的經營下，扎根於基層學術和軍事教育，持續為國培育無數優秀軍官幹部，成為保家衛國的核心；而這些「小故事」就如同大時代下的縮影，描述了「黃埔人」在艱難歲月中為國家生存發展所作出的犧牲與奮鬥，更象徵著陸軍官校在鳳山，黃埔精神永傳揚。
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