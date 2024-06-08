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中共22機艦船台海周邊活動 最近距鵝鑾鼻56浬

中央社／ 台北8日電

國防部今天公布，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機13架次，其中6架次逾越海峽中線進入西南及東部空域，並偵獲共艦5艘次及海警船4艘次，共22機艦船持續在台海周邊活動。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時11分至下午3時46分，在台灣海峽空域偵獲中共主、輔戰機及無人機計9架次，其中2架次逾越中線。

國軍於昨天上午11時45分至下午3時16分，在台灣西南空域偵獲3架次主、輔戰機，距離鵝鑾鼻約56浬；另於昨天下午3時48分至下午6時53分於台灣東部空域偵獲1架直升機，距離鵝鑾鼻約90浬。(編輯：黃瑞弘)

台海 國軍 國防部

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