【專家之眼】兩岸衝突指標與反指標

兩岸關係不睦，溝通管道中斷，再加上多位人士預言台海可能發生衝突，其中包括外國政府離職官員、退役將領、著名院校學者、智庫專家、媒體評論者以及許多名不見經傳，願意提出聳動臆測，順利奪占媒體版面，但卻完全不具任何專業背景與可信基礎網路直播主，將兩岸未來數年內可能發生衝突炒作到火熱地步。

針對國內政治紛擾與政黨對立，諸多施政作為充滿爭議，過去幾年來，國內多位政治評論者，都曾經引述《韓非子》第十五篇《亡徵》提出警語，儘管此篇文稿所列四十七項可能導致國家敗亡因素，某些確實已經因為整個社會文化與政治體制變化，完全不具備實際警示徵兆意義，但確實曾經引起諸多研讀社會科學與政治學門學子關注，並非常破例成為年輕世代網路研討辯論議題。

其實面對中國大陸政治壓力與動武威脅，台灣社會要堅持本身政治信念與政策立場，確實充滿諸多苦悶難以攤在檯面。爭取強權支持援引外力抗衡北京亦非免費午餐，台北當政者必須為戰略選擇付出代價，這也是台灣鄉親眾所皆知殘酷事實真相。當面對外在壓力同時，國內政治與社會極化日益嚴重，更讓整個態勢雪上加霜。

政壇朝野兩方經常援引不同社會現象，作為相互爭辯兩岸情勢參考依據；針對兩岸是否正在逐步邁向衝突，發展情勢究竟有多危險，抱持不同政治信念者，永遠難以獲得交集與共識。許多依據常識就能理解客觀樣態，總是會被主觀詮釋與推論，曲解成讓人跌破眼鏡並且難以令人置信頑固信念。

其實兩岸關係確實是錯綜複雜，許多被用來評估兩岸是否將發生衝突之指標與反指標，不可諱言都有其權威性，但卻亦是同時存在讓人難以理解之盲點。共軍機艦透過軍事演習迫近本島，擺出兵臨城下態勢，永遠是讓人感受到兩岸極有可能爆發衝突之經典指標；但同時兩岸直航班機正常飛航，對外航運與過境空中航班運作無誤，卻又是個讓人難以否認之反指標。

台灣社會經濟發展運行軌跡未曾因為前述軍事動態受到衝擊，指標性外來投資設立研發中心高調現身，顯然更是台海應當不會發生衝突之反指標，否則那有投資人願意拿著白花花銀子往水裡扔？但同時卻不斷有外籍專家提出台海發生衝突警語，歐美政壇對於兩岸情勢亦抱持負面判斷，不過卻未對本國企業來台投資提出警語或是設限。

此種指標與反指標並存狀況，確實讓台灣政壇與社會大眾各取所需，採信其所希望發展趨勢，並且對於不符合其政治信念與態勢判斷各項指標，以鴕鳥埋首沙中應對手法，故意對某些社會現象視而不見。尤有甚者則是嘲弄其所不願採信之社會指標，此種「選擇性採信」態度讓台灣政壇與社會極化現象更加嚴重。

對於戰略層次顯現戰爭衝突徵兆各項指標與反指標，在詮釋時產生如此嚴重落差，就台灣社會如此極化現實狀況來說，確實是完全不令人意外。反正雙重標準各說各話各自解讀，早就成為台灣政壇常態，社會鄉親對此亦見怪不怪。因此就顯現兩岸衝突各項徵兆之指標與反指標來說，能否喚醒社會警覺或是觸發情報預警，恐怕整個敏感度與警戒水準都已經漸趨鈍化。

另就純粹軍事層面野戰用兵層級各項威脅指標來說，不論是解放軍艦艇與戰機動態軌跡，抑或是部隊兵力活動異常徵候，甚至是通信數量突然增多抑或是減少，當面機場、軍港與陣地進駐兵力數量，其實亦在共軍機艦常態性迫近台灣本島過程中，讓台灣社會民眾逐漸透過溫水煮青蛙過程轉趨麻木，對於軍事徵候指標反應強度呈現遞減現象，這才是令人必須更加憂心趨勢。

台海情勢與互動呈現官冷民熱樣態已久，政府所持觀點與民間疏離程度相當嚴重，對於判斷兩岸衝突預警之各項指標與反指標，恐怕是台灣社會最難達成之全民共識。在此種狀況下，台海周邊共軍進行軍事演練，股市收盤指數卻直線上漲，諸多矛盾讓吾人實在難以理解判斷，究竟要如何認定台海即將發生衝突之徵兆指標與反指標，這不但是對軍事評估者與情報分析師嚴肅挑戰，更是壓在台灣鄉親心頭卻難以啟齒點破之重擔！