聽新聞
test
0:00 / 0:00

美學者：共軍為犯台 勤研究諾曼第登陸

聯合報／ 國際中心／綜合報導
軍事專家認為，若中國大陸試圖侵台，共軍行動規模必須和二戰時盟軍諾曼第登陸相似。 （示意圖） 圖為共軍上月23、24日在台灣周邊演習。圖／截自解放軍東部戰區影片
軍事專家認為，若中國大陸試圖侵台，共軍行動規模必須和二戰時盟軍諾曼第登陸相似。 （示意圖） 圖為共軍上月23、24日在台灣周邊演習。圖／截自解放軍東部戰區影片

總部在華府的外交家雜誌六日刊登華府智庫「國防重點」亞洲交往項目主任高德斯坦專文。他指出共軍為犯台而長期研究二戰盟軍諾曼第登陸經驗。鑑於兩岸軍力早已失衡，美國需從外交著手。

另外，日經亞洲報導，美軍太平洋司令部前司令哈里斯近期出席在東京舉辦的「全球能源安全對話」，在場邊受訪表示，美國應改變對台政策，「戰略模糊已過時，如今應邁向戰略清晰。」他說：「中國既已改變現狀且挑釁進逼台灣，我們便有義務有所作為協助台灣。」

軍事專家長久以來認為，若中國大陸試圖侵台，共軍行動規模必須和二戰時盟軍諾曼第登陸相似。台海寬度與英國和歐洲間的英倫海峽類似，英倫海峽接近法國諾曼第，距離約一六○公里，共軍數十年來密集研究諾曼第登陸的各種層面。

共軍「中國國防報」今年初有文章分析當時盟軍空中火力在諾曼第登陸的Ｄ-Ｄａｙ扮關鍵角色，阻止強大的德軍戰略預備隊遂行大規模反登陸作戰。

高德斯坦提到，共軍仔細研究Ｄ-Ｄａｙ，似乎已直接影響共軍對「台灣有事」的準備。共軍對Ｄ-Ｄａｙ水雷裝置尤其感興趣，注意到盟軍動用數百艘掃雷艇，維持其登陸艦隊航道順暢。

高德斯坦分析，共軍戰略人員深知盟軍Ｄ-Ｄａｙ時布約七千枚水雷，以防英倫海峽東側遭德軍入侵。這與台海有關鍵相似性，共軍侵台時，封鎖台海是中國海軍最重要任務。共軍也從Ｄ-Ｄａｙ學到，有必要發展人工碼頭和大型民船艦隊。

共軍 台海 美國

延伸閱讀

諾曼第登陸80周年後…拜登將會澤倫斯基 宣布新一波73億元軍援

赴法國紀念諾曼第登陸 102歲紐約老兵旅途中離世

若共軍對台實施登陸作戰？ 專家分析「遠比想像中困難」點出2原因

陸防長董軍嗆：共軍對付台獨武裝就像甕中捉鱉

相關新聞

傳士官長遭集體霸凌？陸軍十軍團澄清：事實有落差

陸軍十軍團傳出一名營士兵督導長對連士官長飆罵廢物、砸塑膠籃等失控行為，軍方幹不知情卻無作為。十軍團今天說明，此案獲報後立...

顧立雄下令國軍不練刺槍 刺槍達人：恐捨本逐末

國防部長顧立雄下令取消國軍剌槍術，素有「刺槍術達人」美譽的前陸軍步訓部體育組上校組長張博智表示，有槍在手不練不用，豈非自...

美學者：共軍為犯台 勤研究諾曼第登陸

總部在華府的外交家雜誌六日刊登華府智庫「國防重點」亞洲交往項目主任高德斯坦專文。他指出共軍為犯台而長期研究二戰盟軍諾曼第...

共軍飛彈快艇 東海實彈演練

在上月廿三、廿四日「聯合利劍」軍演後，共軍近日仍持續在台灣周邊進行各項實兵、實彈演練。央視新聞昨報導，解放軍東部戰區海軍...

美海防隊軍官在台演講 強調理念相近國海域情資共享

海委會今天舉辦「2024年海線安全國際會議」，美國海岸防衛隊上校路易斯出席與談並受訪。路易斯強調，印太地區面臨挑戰，美國...

美軍校台生家人赴美車禍 駐丹佛辦事處協調醫療減免

美國空軍官校台籍學生徐皓明家人在美發生車禍，目前在加護病房。駐丹佛辦事處長黃世昌表示，醫療費用推算相當龐大。駐處、駐美軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。