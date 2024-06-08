美學者：共軍為犯台 勤研究諾曼第登陸

總部在華府的外交家雜誌六日刊登華府智庫「國防重點」亞洲交往項目主任高德斯坦專文。他指出共軍為犯台而長期研究二戰盟軍諾曼第登陸經驗。鑑於兩岸軍力早已失衡，美國需從外交著手。

另外，日經亞洲報導，美軍太平洋司令部前司令哈里斯近期出席在東京舉辦的「全球能源安全對話」，在場邊受訪表示，美國應改變對台政策，「戰略模糊已過時，如今應邁向戰略清晰。」他說：「中國既已改變現狀且挑釁進逼台灣，我們便有義務有所作為協助台灣。」

軍事專家長久以來認為，若中國大陸試圖侵台，共軍行動規模必須和二戰時盟軍諾曼第登陸相似。台海寬度與英國和歐洲間的英倫海峽類似，英倫海峽接近法國諾曼第，距離約一六○公里，共軍數十年來密集研究諾曼第登陸的各種層面。

共軍「中國國防報」今年初有文章分析當時盟軍空中火力在諾曼第登陸的Ｄ-Ｄａｙ扮關鍵角色，阻止強大的德軍戰略預備隊遂行大規模反登陸作戰。

高德斯坦提到，共軍仔細研究Ｄ-Ｄａｙ，似乎已直接影響共軍對「台灣有事」的準備。共軍對Ｄ-Ｄａｙ水雷裝置尤其感興趣，注意到盟軍動用數百艘掃雷艇，維持其登陸艦隊航道順暢。

高德斯坦分析，共軍戰略人員深知盟軍Ｄ-Ｄａｙ時布約七千枚水雷，以防英倫海峽東側遭德軍入侵。這與台海有關鍵相似性，共軍侵台時，封鎖台海是中國海軍最重要任務。共軍也從Ｄ-Ｄａｙ學到，有必要發展人工碼頭和大型民船艦隊。