廢止1年義務役期公投提案 中選會要求限期補正

中選會今天召開委員會議，審議由領銜人季節提出的「廢止義務役1年役期」公投提案，在3月15日、5月14日2度舉行聽證後，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。

季節在去年12月8日領銜提出「您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布『將民國94年次（含）以後出生之役男義務役役期延長為1年』之公告？」全國性公民投票提案。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，依公民投票法第10條第3項規定，「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第2條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第4項所定辦法之規定。三、提案不合第1條第2項或前條第8項規定。四、提案有第32條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」

中選會指出，公投法第10條第4項也規定，「主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正」。

中選會說，已在113年3月15日及5月14日舉行聽證，今天召開委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。

中選會表示，有關全國性公民投票案最新進度，民眾可到中選會網站「全國性公民投票專區」查詢。