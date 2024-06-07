美海防隊軍官在台演講 強調理念相近國海域情資共享

海委會今天舉辦「2024年海線安全國際會議」，美國海岸防衛隊上校路易斯出席與談並受訪。路易斯強調，印太地區面臨挑戰，美國與理念相近國家的海巡、海警，需要海域情資共享，促進海線安全與區域和平繁榮。

海洋委員會與國立中山大學今天在台北國際會議中心共同主辦「2024年海線安全國際會議」，邀請各國安全專家、政府官員及學者，討論如何持續維護印太區域和平、穩定與繁榮的對策。

美國海岸防衛隊為美國陸、海、空、陸戰隊之外的第5軍種，和平時期受國土安全部管轄，使命包括海事安全、國防安全、海域執法等任務。路易斯（Rachel Lewis）現為美國海防隊（USCG）海事情資融合中心上校指揮官，今天上午出席會議與談、並接受媒體訪問，現役上校在台公開受訪，十分罕見。

路易斯在與談時指出，印太地區面臨挑戰和新興威脅，美國與理念相近國家秉持共同價值，應該要透過海洋情報交換，以及資訊共同分享等方式，提升海域意識與海線安全，因為各國唯有透過合作關係，才能採取即時有效的行動。

路易斯表示，各國可以透過不同的技術，以及商用影像、開源平台等工具，進行跨國、跨機關的合作，掌握即時資訊，以促進各國有更好的海洋治理和海域安全，也讓印太國家更具有韌性與繁榮。

針對美國海軍與海巡隊間如何彼此合作，路易斯會後受訪提到，美國海防隊與美國海軍長年密切合作，也進行大量演習，無論是海上安全還是國土防衛皆是，透過合作與訓練來提升兩方的默契和關係。

至於各國如何應對中國對印太海域的威脅，路易斯認為，要持續建立各國夥伴關係和關鍵領袖的參與，透過交流、雙邊協議等方式，在夥伴關係中達成效果，而不同國家對於海域狀況有不同意識跟認知，需共同拼湊方能形成共同圖像，方能促進所有區域內國家，了解所遭遇的威脅和挑戰。

越南外交學院東海（南海）所長阮氏蘭英（Lan-Anh T. Nguyen）受訪指出，台灣在維護海上生命線與海洋議題扮演重要角色，促進海線安全的共同合作有必要性，目前南海周邊國家僅新加坡設有海洋情資整合中心，台灣海巡署目前是整合自身內部資訊，越南樂意與台灣在海洋資訊共享方面合作。

針對中越的南海爭議，阮氏蘭英表示，越南和中國確實存在南海爭端，但越南想以和平方式解決爭端，並透過執法來應對灰色地帶威脅，台灣在南海也有角色，無論在海洋、漁業、海上交通線等領域，各國應共同合作來解決爭端。