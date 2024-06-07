美軍校台生家人赴美車禍 駐丹佛辦事處協調醫療減免

美國空軍官校台籍學生徐皓明家人在美發生車禍，目前在加護病房。駐丹佛辦事處長黃世昌表示，醫療費用推算相當龐大。駐處、駐美軍事代表團、美國空軍官校持續聯繫溝通，設法協調醫療減免，助病人順利返台。

徐皓明今年5月30日從美國空軍官校畢業，他的母親和外祖母提前赴美，卻在24日發生嚴重車禍，當時由醫療直升機載往醫院急救，目前在加護病房觀察。

美國空軍官校位於科羅拉多州，事發後，美國空軍官校、及當地台僑接獲消息立即給予協助，駐丹佛辦事處長黃世昌得知後也前往醫院探視、瞭解情況。

黃世昌今天向中央社表示，徐皓明情緒穩定，表現非常成熟，事發後，一邊照顧母親與外祖母、仍一邊參加畢業典禮排練。

美國醫療費用昂貴，不過徐皓明外祖母年事已高，兩人出國時僅能保一般旅遊意外險，未投保涵蓋醫療給付之旅遊平安保險，車禍住院衍生出的醫療直升機、手術、照護、以及之後若搭乘SOS醫療專機返台，費用想必十分龐大。

黃世昌表示，美國空軍官校同學、及美國科羅拉多台灣同鄉會及科羅拉多台灣人緊急救助會已發動捐款，這應該也是現階段徐皓明一家人最需要的幫助。

除科羅拉多泉市（Colorado Springs）和當地僑胞外，澎湖的基督教會和美國其他地區僑胞也都有設法幫忙。

車禍至今已兩周，現在已朝向讓徐皓明母親和外祖母返回台灣醫治方向準備。

黃世昌說，駐丹佛辦事處與駐美代表處一直保持密切聯繫；此外，駐美軍事代表團、美國空軍官校也一同設法提供必要的資源和協助，將評估是否能透過協調，達成部分醫療減免，幫助徐皓明及家人順利返台。

國防部長顧立雄今天已表示，會盡最大努力來協助，不會發生無法支付醫療費用問題。