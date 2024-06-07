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顧立雄改革7項軍事事務 「減法思維」李文忠最激賞

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部長顧立雄推動分工與授權等7項軍事事務改革。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄推動分工與授權等7項軍事事務改革。圖／聯合報系資料照片

國防部長顧立雄上任，後推動包括作戰與戰術層級權責回歸參謀總長，落實分工與授權等7項軍事事務改革。前退輔會副主委李文忠評論表示，軍隊國家化回歸文人部長後，與作戰直接相關的事務，包括：作戰、訓練、後勤及戰術層級的事項權責理應回歸參謀總長及各級。

李文忠透過網路社群表示，顧立雄上任三週，推動7項國防革新，包括：取消傳統刺槍術；廢除官兵休假每天回報；官士兵出國可自由行；6月16日後取消軍校校慶踢正步；正、副主官留值規定恢復常態；安全查核以接觸機密等級管制而非以階級；作戰與戰術層級權責回歸參謀總長，落實分工與授權。

他說，前6項乍看似小事，但展現了文人部長的態度及向度，可以預期這只是好的開始。最令人激賞的是顧立雄說要軍隊專注戰訓本務，採「減法」思維。國軍的毛病之一是凡碰到事故如7年前的「雄三誤射案」，一定是更多的視察、更多的會議、更多的檢討、更多的SOP（標準程序）權責往上提昇，看似周全完備，把可能發生毛病的原因都堵住了，糊塗的長官十分滿意，其實基層及各級均疲於奔命，苦不堪言，只有助長形式主義，應付主義及造假作風，官士兵從中只會感到疲勞及厭氣，很難得到工作上的成就感及尊嚴。真正的解決之道是：「減法」以及權力下授、分層負責。

李文忠說，至於第7項作戰與戰術層級權責回歸參謀總長及各級指揮官，茲事體大，方向完全正確。當年推動「國防二法」時，他時任立法院外交國防委員會委員，其時參謀總長總綰兵權，「二法」的主旨在：1、軍政軍令二元化；2、充實國防部部本部staff（員工）；3、削弱總長兵權。其後因部長幾乎均由總長脫掉軍服昇任，換由部長一把抓。現在軍隊已國家化，回歸文人部長後，與作戰直接相關的事務包括：作戰、訓練、後勤及戰術層級的事項權責理應回歸總長及各級。

參謀總長 李文忠 顧立雄

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